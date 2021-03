Steam Game Festival: ora si chiamerà Steam Next Fest, ecco le date

Lo Steam Game Festival cambia nome e viene ribattezzato Steam Next Fest, vediamo insieme le date dell’evento di Valve

Col passare del tempo, il negozio di Steam è diventato una sorta di punto di riferimento (quasi unico) per la community del gaming in formato PC. Molti servizi e store hanno provato, soprattutto negli ultimi anni, a insidiare la posizione della vetrina virtuale targata Valve, tuttavia, quest’ultima, continua a troneggiare ben salda.

Ci sono, ovviamente, molte ragioni per questo primato, dall’essere il primo grande attore sulla scena PC, alle folli vendite di un tempo, gli sconti allettanti, e anche solo la nomea e il rispetto che Valve è riuscita a creare nel tempo per sé stessa. Ora, a sorpresa, il colosso ha annunciato un cambio di nome per lo Steam Game Festival, la vetrina dei nuovi giochi destinati a sbarcare sullo store, il nuovo evento si chiamerà Steam Next Fest e proseguendo nella lettura potete scoprire le date.

Steam Next Fest: non chiamatelo più Steam Game Festival, le date dovrebbero coincidere con quelle dell’E3

Valve ha annunciato che il Game Festival sarà rinominato quest’anno Next Fest, sono anche già note le date dell’evento. Apparentemente il tutto funzionerà in modo simile a quanto visto precedentemente negli scorsi anni. Tuttavia, stavolta ci saranno molte demo, live streaming e “chat” con gli sviluppatori sui titoli in arrivo dell’anno e altro ancora.

In questo momento si prevede di iniziare a giugno e procedere per una settimana intera. L’evento sembra anche coincidere con il periodo in cui l’ESA avrebbe pianificato l’E3 di quest’anno. Lo Steam Next Fest, insomma, inizierà il 16 giugno e durerà fino al 22 giugno.

