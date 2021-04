Returnal: nuovi dettagli sulle armi e molto altro

Un nuovo post sul PlayStation Blog ha fornito dettagli sulle armi e altre meccaniche di Returnal, l’attesa esclusiva PS5

Una nuova anteprima per Returnal di Housemarque è disponibile per gentile concessione del PlayStation Blog e fornisce maggiori dettagli sui suoi elementi rogue-lite e sulle armi. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Returnal: ecco come funzionerà la ricarica delle armi e i bonus passivi

L’ultimo aggiornamento sul PlayStation Blog ha fornito dettagli sulle armi e altro relativo a Returnal, la nuova attesissima esclusiva PS5. Gli “artefatti” saranno i vostri buff passivi standard per ogni run e includono vantaggi come il 10% in più di danni inflitti ai nemici con poca salute, l’attivazione di armi con fuoco alternativo e altro ancora. Sono stati menzionati anche i “Parasites” che possono fornire benefici ma comportano alcuni rischi mentre gli “Oblities” si raccolgono dai nemici uccisi e possono essere usati per rimuoverli.

Una nuova funzionalità è la Adrenaline, che ha cinque diversi livelli e vi spinge a giocare con oculatezza. Man mano che infliggete danni ed evitate di subire colpi, otterrete un aumento del danno dell’arma, attacchi in mischia più potenti e benefici per la vista (come i nemici contrassegnati da cerchi rossi). Tuttavia, se venite colpiti una volta, l’Adrenaline si resetterà.

Invece di ricaricare, le armi ottengono i rifornimenti con una meccanica di ricarica attiva simile a Gears of War. Vi basta toccare il grilletto al momento giusto per ricaricare istantaneamente un’arma e ricevere un bonus ai danni chiamato Overload: se non avere il giusto tempismo tutto si incepperà. Insieme al fuoco alternativo, le armi hanno anche un’abilità sbloccabile ottenuta uccidendo un numero sufficiente di nemici. È disponibile una gamma di possibilità che dovrebbero fornire varietà al tutto.

Returnal è recentemente entrato in fase Gold e uscirà il 30 aprile, in esclusiva per PS5.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.