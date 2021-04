Final Fantasy XIV: annunciata la data d’inizio dell’open beta per PS5

Final Fantasy XIV è attualmente uno dei più grandi MMORPG in circolazione, e, insieme alla patch 5.5, è stata annunciata la data d’inizio dell’open beta della nuova espansione per PS5

Il popolarissimo MMORPG di casa Square Enix sta continuando a ricevere aggiornamenti importanti. In vista dell’arrivo di Endwalker, il team di sviluppo sta rilasciando gli ultimi aggiornamenti che serviranno per porre le basi della nuova espansione. Ciò quindi significa nuove missioni (che porteranno avanti la storia principale), nuovi dungeon e raid e tanti altri contenuti. Come già preannunciato, sembra inoltre che, insieme alla patch 5.5, verrà rilasciato un upgrade in versione open beta per PS5; scopriamo insieme la data d’inizio.

Quando sarà l’inizio dell’open beta per PS4 e PS5 di Final Fantasy XIV: Endwalker?

L’inizio della beta dell’upgrade di Final Fantasy XIV avverrà il 13 aprile, lo stesso giorno dell’uscita della patch 5.5. Potranno accedervi i possessori della copia fisica o digitale del gioco. Per scaricarla sarà necessario andare nella pagina ufficiale del gioco presente nel PlayStation Store: al suo interno troverete disponibile una voce denominata “Final Fantasy 14 PS5 Upgrade Edition (Beta Version)”, e vi basterà selezionarla per far avviare il download.

L’open beta darà quindi la possibilità ai fan di Final Fantasy XIV di tastare con mano tutti i più importanti upgrade dedicati alla next gen. Verranno implementate feature come la risoluzione 4K, un frame rate più elevato, feedback aptico e audio 3D, il tutto accompagnato da dei tempi di caricamento drasticamente più brevi, così da permettere ai giocatori di avere un’esperienza migliorata. Si ricorda invece agli interessati che Final Fantasy XIV è disponibile in versione free trial fino al livello 60: ciò significa che potrete giocare all’intero gioco base e alla prima espansione.

