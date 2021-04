The Elder Scrolls Online: ecco la data d’uscita per PS5, Xbox Series X e S

The Elder Scrolls Online torna a far parlare di sé: è stata appena annunciata la data d’uscita per le versioni PS5, Xbox Series X e S

Anche con Microsoft che ora possiede nella sua interezza Bethesda, l’attesa è aperta per il prossimo Elder’s Scrolls. Indipendentemente dalla piattaforma per la quale il gioco sarà destinato, tutto lascia supporre che l’attesa sarà molto lunga. Nel frattempo, potete tranquillamente ingannare l’attesa con la versione multiplayer del popolare franchise fantasy con l’MMORPG The Elder Scrolls Online.

La parentesi del titolo sta procedendo a gonfie vele, con il recente annuncio del raggiungimento della quota di quasi 20 milioni di utenti attivi. Ora, altresì, è giunto tempo che il titolo in questione arrivi anche sui ridenti lidi della nuova generazione di console. Ebbene sì: finalmente The Elder Scrolls Online ha una data di rilascio su PS5, Xbox Series X e S. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

The Elder Scrolls Online: la data d’uscita su PS5, Xbox Series X e S non è troppo lontana e c’è anche un’anteprima dei miglioramenti grafici

Bethesda ha annunciato che The Elder Scrolls Online su PS5, Xbox Series X e S sarebbe arrivato un po’ di tempo fa, ora la software house ha reso ufficiale che l’uscita è fissata a giugno. La versione Console Enhanced vedrà grafica e tempi di caricamento migliorati insieme a una draw distance migliorata, ombre e riflessi più realistici e altro ancora. C’è una piccola anteprima per farvi un’idea generale di cosa aspettarvi. Ve la proponiamo qui in basso.

The Elder Scrolls Online è attualmente disponibile su PlayStation 4, Xbox One e PC. La versione Console Enhanced arriverà su PlayStation 5 e Xbox Series X / S l’8 giugno.

