New Pokemon Snap è finalmente disponibile per Nintendo Switch, e noi oggi vogliamo darvi i nostri preziosi trucchi e consigli su come diventare dei grandi fotografi

I fan di Pokémon sono riusciti finalmente a mettere le mani sull’ultimo spin-off di casa Nintendo, ovvero New Pokémon Snap. Grazie a questa esclusiva per la Switch (sequel della versione del ’99 per Nintendo 64), i giocatori abbandonano le iconice Poke Ball per armarsi di macchina fotografica. Ambientata nella regione di Lentil, questa nuova avventura si basa sul collezionare, infatti, le fotografie delle creature più famose di sempre. Oggi abbiamo in serbo per voi una serie di trucchi e consigli per diventare dei fotografi provetti in New Pokemon Snap!

Come funziona New Pokemon Snap

Per chi fosse alle prime armi con questo spin-off della serie di Pokemon, un’anticipazione può fare soltanto bene. In New Pokemon Snap ci troviamo immersi in una sorta di simulazione su binari. Il giocatore sceglie un punto di partenza e uno di arrivo, spostandosi dal primo al secondo a bordo di una navicella chiamata NEO-UNO. Sebbene non sia possibile spostarsi liberamente, il giocatore ha a disposizione una serie di controlli relativi alla macchina fotografica, oltre ad alcune feature orientate ad “attirare” i Pokemon per ottenere lo scatto giusto. Dopo ogni tour, il giocatore dovrà scegliere la foto migliore da far analizzare e valutare dal Professor Speculux. Scopriamo insieme come migliorare il punteggio grazie ai nostri trucchi e consigli per diventare dei fotografi migliori in New Pokemon Snap.

Gotta Snap’em All! – New Pokemon Snap, trucchi e consigli per diventare dei grandi fotografi!

Come già detto, l’obbiettivo principale del gioco è scattare la migliore foto possibile per ottenere un buon punteggio dal Professor Speculux. Per fare in modo che ciò accada, bisogna conoscere alcuni requisiti e criteri di valutazione base da conoscere per poter migliorare nei propri scatti. I parametri in questione sono i seguenti:

Numero di stelle: indica la categoria del Pokémon. È importante ottenere foto da una, due tre e quattro stelle

indica la categoria del Pokémon. È importante ottenere foto da una, due tre e quattro stelle Colore delle stelle: in base al punteggio ottenuto si possono ottenere stelle di quattro diversi colori e qualità

Posa: indica l'abilità dell'allenatore di scattare foto al momento giusto

Dimensioni: indica la grandezza del Pokémon all'interno della foto

Direzione sguardo: indica l'orientamento del soggetto verso l'obiettivo della camera. In genere è buon uso catturare il Pokemon frontalmente, ma anche una foto di profilo a volte potrebbe ricevere un buon punteggio

Inquadratura: indica la posizione del soggetto all'interno della foto, in genere è bene che sia al centro dell'inquadratura

Altri Pokémon: se nella foto ci sono altri Pokémon oltre al soggetto è possibile ottenere dei punti aggiuntivi

Sfondo: un Pokemon fotografato su uno sfondo d'impatto ottiene un punteggio migliore

La Ricercamera – New Pokemon Snap, trucchi e consigli per diventare dei grandi fotografi!

Durante i percorsi di New Pokémon Snap il giocatore non può muoversi liberamente, ma ha completa libertà sull’utilizzo della macchina fotografica. Per questo motivo, è molto importante personalizzare alcune impostazioni della Ricercamera (questo è il nome) per non lasciare nulla al caso. Inanzitutto vi consigliamo di modificare la sensibilità di movimento della macchina, impostando valori più alti per essere più reattivi. Inoltre, vi consigliamo anche di attivare il Giroscopio della console. Molti Pokemon hanno il brutto vizio di essere irrequieti, e aiutarsi con il sensore permette di seguire meglio con l’obiettivo e quindi ottenere una foto migliore.

Per calibrare le impostazioni della macchina vi basterà aprire il menu delle impostazioni e selezionare la scheda “Fotocamera”. A quel punto vi basterà modificare i parametri di “Velocità della fotocamera” e “Velocità del mirino”. Selezionando invece il menu “Gioco”, nelle impostazioni si può trovare la voce relativa al giroscopio, nella sezione “Sensori di Movimento”.

L’importanza dei gadget – New Pokemon Snap, trucchi e consigli per diventare dei grandi fotografi!

Spesso in New Pokémon Snap, specie nelle spedizioni più avanzate, non basta scattare al momento giusto per ottenere un punteggio elevato. Per porre rimedio a ciò, intervengono i preziosi gadget di cui il nostro personaggio dispone. I gadget hanno degli effetti particolari sui Pokemon, e permettono di interagire col mondo di gioco per “attirare” le creature in modo da ottenere delle foto migliori. Grazie al Radar, ad esempio, è possibile individuare i Pokemon sulla minimappa e addirittura attirarli per farli uscire allo scoperto. La Melodia, invece, farà danzare i Pokemon permettendo di scattare foto migliori. Alcuni gadget come la Mela Soffice hanno diversi utilizzi, come attirare i Pokemon per uno spuntino o colpirli scatenando la loro ira per scatti più “action”.

Il nostro consiglio a riguardo è quello di sperimentare le varie combo gadget – Pokemon, nel corso di diverse run, per ottenere effetti diversi e di conseguenza foto sempre migliori.

Uno alla volta – New Pokemon Snap, trucchi e consigli per diventare dei grandi fotografi!

Questo consiglio è legato a quello subito precedente che vi abbiamo suggerito. In New Pokemon Snap il fattore rigiocabilità di ogni percorso è davvero elevato. Ogni area è piena di zone bloccate a cui accedere salendo di livello ed esperienza, dove è possibile trovare creature nuove o impegnate in azioni altrimenti non immortalabili. Inoltre, il gioco è disseminato di segreti ed easter eggs da scovare e collezionare. Ad ogni run dei vari percorsi è possibile notare e catturare dettagli sempre nuovi, inaccessibili in precedenza.

In New Pokemon Snap diventa quindi di fondamentale importanza giocare più volte i livelli, soprattutto nelle prime fasi di gioco. Già all’inizio, infatti, è possibile incappare in aree bloccate o perdere qualche segreto. Di conseguenza il gioco ci porterà, dopo essere saliti di livello, a ritornare in quelle zone per procedere nell’avventura e ottenere nuovi scatti (e di conseguenza più punti esperienza).

Pronti all’avventura

Bene amici, questi erano i nostri trucchi e consigli su come diventare dei fotografi provetti su New Pokemon Snap. Speriamo di avervi aiutati con i nostri preziosi consigli, e se avete altro da segnalare fatecelo sapere nei commenti. New Pokemon Snap è ora disponibile su Nintendo Switch al prezzo di 49,00 € sia in digitale che in copia fisica.

