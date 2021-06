G.SKILL Trident Z Maverik: il kit in featuring con MSI

Le nuove G.SKILL Trident Z Maverik sono state pensate appositamente per essere integrate nei PC gaming MSI per offrire il massimo in termini di desing e prestazioni

G.SKILL, produttore leader mondiale di memorie e periferiche di gioco a prestazioni estreme, è entusiasta di annunciare il kit di memoria DDR4 Trident Z Maverik in co-branding con MSI per il bundle MPG GAMING MAVERIK. Espandendo la premiata serie Trident Z, la Trident Z Maverik accentua il tema vibrante del bundle MSI MPG GAMING MAVERIK con un design ispirato all’equalizzatore digitale, offrendo una rapida velocità di memoria DDR4-3600 e una capacità del kit di 32GB (16GBx2). Progettato per un’esperienza di gioco eccezionale e un’estetica luminosa, il bundle MPG GAMING MAVERIK è il compagno ideale per dimostrare le massime prestazioni di gioco sull’ultima piattaforma Intel Z590.

G.SKILL Trident Z Maverik: sbloccare le prestazioni di gioco

Nel corso degli anni, G.SKILL ha lavorato a stretto contatto con MSI per portare le prestazioni di memoria estreme di ogni generazione di piattaforme ai giocatori di PC di tutto il mondo e ai costruttori di PC fai da te. Collaborando con MSI sul bundle MPG GAMING MAVERIK, basato sull’ultimo chipset Intel Z590, G.SKILL presenta il kit di memoria Trident Z Maverik DDR4. Accentuando il tema vibrante del bundle MSI MPG GAMING MAVERIK, il Trident Z Maverik mette in mostra disegni ispirati all’equalizzatore digitale e un elegante taglio attraverso l’heatspreader in alluminio spazzolato hairline. Inoltre, ogni kit G.SKILL Trident Z Maverik è costruito con ICs schermati a mano e viene sottoposto a rigorose procedure di test G.SKILL per garantire la migliore affidabilità e prestazioni. Al fine di soddisfare le richieste dei requisiti di sistema dei moderni giochi per PC e di ottimizzare l’esperienza di gioco, il Trident Z Maverik offre velocità di memoria DDR4-3600 e fornisce un’ampia capacità del kit di 32GB (16GBx2).

Disponibilità

G.SKILL Trident Z Maverik sarà venduto solo con il bundle MPG GAMING MAVERIK. Per tutti i dettagli vi invitiamo a visitare il sito ufficiale del prodotto.