Crysis Remastered Trilogy: ufficiale l’annuncio della trilogia

Dopo l’uscita del primo capitolo, è di queste ore l’annuncio dell’arrivo su console della Crysis Remastered Trilogy, storica saga sviluppata da Crytek

Crytek, conosciuta per aver creato i franchise di Far Cry e Crysis, ha da poco diffuso l’annuncio dell’uscita della Crysis Remastered Trilogy. Il primo capitolo era già stato rimasterizzato a settembre dell’anno scorso per console e PC. Dopo l’annuncio dell’arrivo della trilogia completa, potremmo mettere le mani sui titoli che hanno fissato gli standard grafici su PC. Ricordiamo tutti infatti i meme e le battute nate dalla pesantezza grafica di questi giochi e della necessità di un hardware performante.

Arriva da Crytek l’annuncio di una Crysis Remastered Trilogy

Dopo alcuni teaser provenienti dal twitter dell’azienda, Crytek ha diffuso ufficialmente l’annuncio dell’attesa Crysis Remastered Trilogy. La trilogia offrirà ai giocatori Crysis Remastered, Crysis 2 Remastered e Crysis 3 Remastered. Il bundle verrà rilasciato questo autunno su Xbox One, PS4, PC e Nintendo Switch. Oltre a queste piattaforme, Crytek assicura che la trilogia sarà ottimizzata anche per next gen. Steffen Halbig, responsabile del progetto, ha dichiarato che questa remastered sarà una versione dei classici capitoli ottimizzata per essere giocata su console di attuale generazione. Inoltre, sarà in grado di restituire un’ottima esperienza sia per i nuovi giocatori che per i fan che hanno vissuto il “fenomeno” Crysis all’epoca.

Crysis 2 e Crysis 3 differiscono dal primo capitolo per il fatto di essere ambientati a New York. Il secondo capitolo vede il giocatore affrontare e respingere alieni con l’obiettivo di salvare l’umanità grazie a una Nanotuta ancora più potente. Il terzo invece, vede la città trasformarsi in un’ampia foresta pluviale. Qui dovrete farvi strada eliminando le diverse minacce con il nuovo arco da predatore. Staremo dunque a vedere, infine, quale sarà il prezzo di questa trilogia. Crysis Remastered è stato infatti il bersaglio di numerose critiche sulla sua discutibile qualità visiva e sul contenuto tagliato.

