PS5: screenshot e video caricabili automaticamente sull’app mobile?

Ci troviamo ancora nei primi tempi della nuova generazione videoludica: alla luce di ciò, pare che ultimamente alcuni utenti abbiano potuto caricare automaticamente gli screenshot scattati su PS5 direttamente sulla app mobile di PlayStation

Siccome ci troviamo ancora nei primi anni della nuova generazione videoludica, può capitare che alcune funzionalità che poi diventeranno la norma sulle nuove console non siano ancora presenti. Pare sia il caso di PS5, che, essendo uscita a novembre 2020, sta ancora ricevendo aggiornamenti sulle proprie feature. Secondo infatti le segnalazioni di alcuni utenti, pare che in alcuni casi sia attivabile l’opzione per effettuare l’ auto-upload di screenshot e video catturati su PS5 direttamente sulla app mobile di PlayStation. Vediamo di seguito tutti i dettagli.

PS5: come funziona l’auto-upload di screenshot e video su app mobile PlayStation

Le segnalazioni arrivano direttamente da utenti Twitter e Reddit (provenienti tutti, sembra, dal Nord America), che hanno affermato che tutte le catture della console di nuova generazione Sony possono essere caricate direttamente sull’applicazione mobile. Questa opzione che lega PS5 all’ app mobile permette quindi di avere una forma di condivisione di screenshot e video molto più semplice e immediata.

Se volete controllare se nella vostra console è presente l’opzione, andate nella galleria multimediale sulla vostra PS5, e a questo punto dovrebbe apparire un pop-up che informerà della nuova funzionalità, con su scritto “Carica automaticamente i tuoi ultimi screenshot e video clip e visualizzali sull’app PlayStation”. Una volta attivata l’opzione, tutti gli screenshot e i video (con una durata massima di 3 minuti) verranno automaticamente caricati sull’applicazione mobile, sulla quale saranno visibili per 14 giorni.

