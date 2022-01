Piccolo corpo: in esclusiva il trailer del nuovo film di Laura Samani

In anteprima esclusiva il nuovo trailer dell’opera prima di Laura Samani, Piccolo Corpo. Presentato lo scorso Festival di Cannes 2021, interpretato da Celeste Cescutti e con Ondina Quadri

Presentato con un’ anteprima esclusiva, il trailer del film diretto da Laura Samani dal titolo Piccolo Corpo. Unico titolo italiano in corso durante il Festival di Cannes 2021 (60a Semaine de la Critique), vanta numerosi premi e riconoscimenti in tutto il mondo. Un’opera prima di grande spessore cruda e profonda, attraverso l‘analisi introspettiva del senso di maternità ed elaborazione del lutto.

Con protagoniste Celeste Cescutti e Ondina Quadri, debutterà in sala il prossimo 10 febbraio distribuito da Nefertiti Film. Ecco di seguito il trailer in esclusiva.

Piccolo corpo: il viaggio trascendentale del dolore

L’inizio cupo e grigio di disperazione. Un lungo viaggio per l’anima della propria figlia. Un cammino faticoso e trascendentale fatto di dolore e profonda analisi introspettiva. La dimostrazione dell’amore incondizionato di una madre disperata, pronto a superare ogni difficoltà.

Ci ritroviamo nei primi anni del 900, in un luogo situato nel nord-est italiano. Una giovane donna di nome Agata (C. Cescutti), dà alla luce una bambina morta. Nata “senza respiro”, alla piccola creatura non viene concesso il dono del battesimo, condannando la sua anima a quello che la tradizione cattolica definisce un Limbo.

Spinta dal profondo dolore della perdita della maternità, sarà premura di Agata intraprendere un duro viaggio per donare pace e riposo eterno alla giovane figlia mai conosciuta. Un viaggio tumultuoso verso territori e avversità mai visti prima, senza dimenticare il continuo dialogo tra la natura e i suo elementi primari.

Per la sceneggiatura curata dalla regista stessa, assieme alla collaborazione di Marco Borromei ed Elisa Dondi, vede l’utilizzo dei dialetti (veneto e friulano) del luogo.

