Grand Theft Auto VI: confermata la data d’uscita

Rockstar stupisce tutti confermando la data di uscita di Grand Theft Auto VI: il gioco ci aspetta tra un anno esatto, a Pasqua il trailer

Contro ogni pronostico (ma ci speravamo), Rockstar si è buttata a pesce rivelando i primi dettagli di Grand Theft Auto VI, uno su tutti la data d’uscita. Il gioco arriverà il primo di aprile 2022, e tra tre giorni – la domenica di Pasqua – potremo vedere il trailer in azione. Nel frattempo, Abraham “Abe” Reil-Foulez di Rockstar ha rivelato alcuni dei dettagli che il video in questione includerà, come il protagonista e l’ambientazione. Stavolta potremo sfrecciare per le strade di Bee Geezee, controparte fittizia di New Orleans. Non sappiamo ancora chi sarà il doppiatore del protagonista, ma visto l’invito di Rockstar ad attendere il weekend, si tratterà di un attore di rilievo.

La data di uscita di Grand Theft Auto VI ed altre sorprese di Pasqua

I legami con il quinto episodio, in Grand Theft Auto VI, al di fuori della bizzarra data di uscita sono evidenti. Avremo due personaggi giocabili: il cugino di Franklin, l’ex pescatore Isaac Carl “I.C.” Wiener, e l’agente sotto copertura Mark DiGras. Il gioco inoltre includerà la pandemia tra uno dei suoi argomenti principali, integrandola anche nel gameplay. Evitando le mascherine, infatti, la nostra barra della salute si svuoterà gradualmente di un punto ogni dieci minuti, mentre indossarle ci aiuterà a non contrarre virus a discapito della nostra visuale, che si appannerà sempre più. Abbiamo anche un primo screenshot del gioco in esclusiva.

Reil-Foulez di Rockstar ha voluto reiterare allo staff di tuttoteK quanto fosse entusiasta di rilasciare il comunicato proprio oggi come anteprima esclusiva. “Abbiamo un piano molto ambizioso per l’uscita del sesto episodio”, ha dichiarato Reil-Foulez. “Contiamo infatti di rilasciare il titolo su PS5 ed Xbox Series X and Series S, e saremo presenti anche nelle prossime generazioni con GTA VI come titolo di lancio per PS6 e NeXtBox 420”, ha concluso il responsabile PR di Rockstar. Abbiamo chiesto a Reil-Foulez se fosse prevista una versione del precedente GTA su Nintendo Switch, ma ha rifiutato di commentare e ha preferito spingerci fuori dal suo ufficio.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate di questo annuncio? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti sulla sfera videoludica.