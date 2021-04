Spirit – Il Ribelle: il nuovo film con il selvaggio cavallo Spirit

Il 17 giugno arriva al cinema Spirit – Il Ribelle, il nuovo titolo del franchise di DreamWorks Animation

Dopo il grande successo di pubblico e di critica del primo film Spirit – Cavallo Selvaggio, nominato all’Oscar nel 2002, e la serie vincitrice di un Emmy Spirit: Avventure in libertà, il 17 giugno arriva nei cinema il remake cinematografico della prima stagione della serie animata: Spirit – Il Ribelle.

…questo è un film che rimane in piedi da solo. Non ha riferimenti diretti né al primo capitolo, né del tutto alla serie. Diciamo che è uno Spirit per nuove generazioni.

Il film è diretto da Elaine Bogan, co-diretto da Ennio Torresan e prodotto da Karen Foster; mentre la colonna sonora è stata curata dalla compositrice Amie Doherty. Nel cast stellare troviamo anche i premi Oscar Jake Gyllenhaal e Julianne Moore.

Spirit – Il Ribelle: trama e trailer

Lucky Prescott non ha mai conosciuto veramente la sua defunta madre, Milagro Navarro, un’impavida stuntman cavallerizza di Miradero. Come sua madre, Lucky non è esattamente una fan delle regole e delle restrizioni, e questo ha causato a sua zia Cora non poche preoccupazioni. Quando gestire la ragazza diventa difficile, la zia decide di trasferirsi con la nipote dal padre di Lucky, Jim a Miradero. Lucky è indifferente alla quiete cittadina, ma cambia idea quando incontra Spirit, un Mustang ribelle che condivide la sua vena indipendente. Quando un addestratore di cavalli senza cuore e la sua squadra pianificano di catturare Spirit e la sua mandria e metterli all’asta per una vita di prigionia e duro lavoro, Lucky riunisce i suoi nuovi amici e si imbarca coraggiosamente in questa avventura per salvare il cavallo che le ha dato libertà e uno scopo, e che l’ha aiutata a scoprire un legame con l’eredità di sua madre e con la sua eredità messicana, che non si sarebbe mai aspettata.