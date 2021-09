PlayStation Showcase: Rainbow Six Extraction torna sul palco!

Dal palco del PlayStation Showcase è tornato a farsi vedere anche Rainbow Six Extraction, uno dei titoli più attesi di Ubisoft, recentemente rimandato ad un generico gennaio 2022

Il franchise di Rainbow Six è stato sospinto da un’ondata di popolarità principalmente a seguito dell’espansione di Siege, un capitolo particolarmente fortunato e che è anche entrato nel novero degli eSports e del competitivo italiano e internazionale. Ubisoft è attualmente al lavoro su Extraction, precedentemente chiamato Quarantine, il nuovo capitolo della serie che è stato recentemente rinviato ad un generico gennaio 2022. Di trailer ne sono mostrati tanti, così come tante sono stati i report e le novità rilasciate dagli sviluppatori. Aggiornamenti che hanno fomentato molto i fan del franchise e che fanno ben sperare sul futuro di Extraction, sebbene ancora non si abbia una data d’uscita certa.

Dal palco del PlayStation Showcase che sta andando in onda in questi istanti sono giunte alcune interessanti novità sul nuovo capitolo di Rainbow Six. Dopo aver potuto dare un’occhiata al teaser trailer del remake di Knights of the Old Republic, un nuovo trailer di Forspoken e di Gran Turismo 7, anche Rainbow Six Extraction ha avuto il suo spazio con un veloce trailer, di meno di due minuti, che vi lasciamo qua sotto.

Rainbow Six Extraction irrompe sul palco del PlayStation Showcase: ecco le novità!

Il trailer è un concentrato di azione, come sempre d’altronde e come ormai è classico della serie, e non mostra novità particolarmente interessanti. Cosa piuttosto normale, oseremmo dire, considerando che ormai si è praticamente visto tutto del gioco. Il filmato si concentra sempre sullo scontro fra umani e mutanti, con un focus particolare sull’attento stile grafico ed artistico adottato da Ubisoft. Nessuna data d’uscita ufficiale ancora però: bisognerà attendere ancora un po’, rimaniamo con gennaio 2022.

E questo è tutto per Rainbow Six Extraction dal palco del PlayStation Showcase. Che cosa ne pensate di quanto mostrato? Scrivetecelo qua sotto nei commenti, noi continueremo a tenervi aggiornati con tutte le news, le guide e le recensioni a tema videoludico e tech! E se siete interessati a chiavi di gioco a prezzi vantaggiosi, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di InstantGaming!