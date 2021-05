PlayStation Now: annunciati i giochi di Maggio

L’offerta di PlayStation Now si appresta ad accogliere all’interno del suo catalogo giochi di Maggio Nioh, Streets of Rage 4 e Jump Force

Nonostante Xbox Game Pass continui a raccogliere consensi a destra e a manca, grazie ad una serie costante di aggiunte corpose al proprio catalogo, è comunque innegabile come anche PlayStation Now stia sempre più cercando di adeguarsi alla concorrenza Microsoft. Nel corso dei mesi, difatti, il servizio di gioco in streaming di casa Sony ha subito un’espansione della propria offerta sicuramente considerevole, come dimostra anche line up di questo Maggio 2021, che va ad introdurre un terzetto di giochi di tutto rispetto. Vi ricordiamo che i tre titoli in questione sono disponibili a partire dalla giornata di oggi.

PlayStation Now: svelati i giochi di Maggio

Ad un mese di Aprile sicuramente interessante, fa eco un Maggio altrettanto ricco di novità degne di nota, che si apre all’insegna del soulslike di casa Team Ninja, Nioh. L’avventura di William rappresenta una delle declinazioni più riuscite del genere reso celebre da From Software. Si tratta di una new entry sicuramente stuzzicante, che potrebbe servire da apripista per l’approdo all’interno dell’elenco di giochi compresi nel servizio anche del suo acclamato seguito.

Questo mese su #PlayStationNow, affronta temibili demoni yokai, impegnati in battaglie con gli eroi dei manga e ripulisci le strade di Wood Oak City: https://t.co/oANUDpS2Q8 pic.twitter.com/ObRRw1af7S — PlayStation Italia (@PlayStationIT) May 3, 2021

A chiudere il terzetto troviamo l’action di stampo manga Jump Force, che inonderà i vostri schermi di una miriade di personaggi tratti dai fumetti e delle serie animate più popolari del Giappone. Il gioco sarà disponibile fino al prossimo 2 di Agosto. Ultimo, ma non per importanza, è il beat’em up a scorrimento realizzato da Dotemu, Lizardcube, e Guard Crush Games, ovvero Streets of Rage 4, che potrà essere riprodotto sino al prossimo 1 Novembre.

Siete soddisfatti di queste new entry di PlayStation Now? Noi siamo curiosi di conoscere le vostre impressioni, pertanto l’invito è quello di farcele sapere attraverso la nostra sezione dei commenti, qua su tuttoteK. Poi, se ancora non siete abbonati al servizio e magari siete in cerca di una sottoscrizione a prezzo scontato, il nostro consiglio è quello di visitare le pagine di Instant Gaming.