Star Wars Day 2021: come celebrarlo al meglio!

Oggi 4 maggio si celebra lo Star Wars Day 2021, un’intera giornata dedicata alla saga più amata della storia. Vediamo insieme come celebrarlo al meglio

il 4 maggio è lo Star Wars Day, il giorno dedicato alla leggendaria saga ideata da George Lucas più di 40 anni fa. Era infatti il 25 maggio 1979 quando nelle sale veniva proiettato Guerre stellari (in originale Star Wars), poi rinominato Star Wars: Episodio IV – Una nuova speranza.

Ma a cosa si deve l’origine della ricorrenza legata alla celebre saga di Lucas propio il 4 maggio?

E’ stata scelta questa data a causa della popolarità di un gioco di parole in lingua inglese. La famosa citazione May the Force be with you (Che la Forza sia con te) e la frase May the fourth be with you (Che il 4 maggio sia con te), hanno portato non pochi problemi a causa dal doppio significato della parola May e dall’assonanza tra le parole Force e Fourth. Dando vita, nel tempo, ad una serie di divertenti gag.

Giochi di parole a parte, ad accrescere la fama della celebre saga di fantascienza è stato senza dubbio un fenomeno di merchandising senza precedenti, che ha annoverato negli anni gadget iconici, tutti da collezionare.

Star Wars Day 2021: tutti i gadget da collezione per i fan più appassionati

Oltre a rivedere l’intera saga, i veri appassionati possono cogliere l’occasione anche per ampliare il merchandising. In occasione dello Star Wars Day, infatti, molti brand hanno lanciato nuove linee di giocattoli, di abbigliamento e di altri accessori pensati appositamente.

Dai Funko Pop! a riproduzioni della Darksaber, senza dimenticare set LEGO e una linea esclusiva di t-shirt. Inoltre, su Disney+ saranno disponibili documentari dietro le quinte, serie animate, originali, sequel, prequel e spin-off e la nuova serie Star Wars: The Bad Batch. Non mancano poi le maschere per il viso brandizzate con i vari personaggi della saga, bicchieri da liquore con il faccione di Darth Vader, charm per braccialetti, cinturini per orologi e molto altro ancora.

Disney ha pensato ai fan di tutte le età, proponendo una numerosa serie di oggetti da non perdere che spaziano dai gadget ispirati alla serie The Mandalorian agli accessori preziosi, arrivando persino allo smartwatch per ragazzini.

E voi, come avete intenzione di festeggiare lo Star Wars Day?