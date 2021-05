Xbox Game Pass: i giochi di maggio 2021

Red Dead Online, Psychonauts, Outlast 2 e Dragon Quest Builders 2 sono solo i primi giochi di Xbox Game Pass per il mese di maggio 2021

L’arrivo del mese di maggio porta inevitabilmente con sé anche buone notizie sui giochi per gli iscritti ad Xbox Game Pass. Microsoft ha già confermato che Dragon Quest Builders 2 arriverà domani per tutti gli utenti del servizio, con contenuti come il pacchetto acquario e molto altro inclusi. FIFA 21 esce inoltre il 6 del mese tramite EA Play, e a beneficiarne saranno dunque tutti gli iscritti alla versione Ultimate. Tuttavia, lo stesso giorno, arriverà anche Outlast 2 per console, cloud e PC. Chi usufruisce del servizio in abbonamento avrà anche accesso a Steep di Ubisoft, il titolo di sport invernali open world.

Xbox Game Pass a maggio fa rima con vantaggio

Non si tratta solo di questo, però: i giochi di Xbox Game Pass di maggio vantano anche Final Fantasy X/X-2 HD Remaster, previsto il 13 del mese per console e PC insieme a Just Cause 4: Reloaded. L’originale Psychonauts arriverà anch’esso sul servizio lo stesso giorno per gli utenti su cloud, console e PC. In aggiunta, Red Dead Online arriva sempre in quella data per console e cloud insieme a Remnant: From the Ashes per gli utenti PC. Come però impone la dura realtà di ogni mese, dal 15 maggio in poi molti titoli abbandonano il servizio. Tra loro si celano delle autentiche gemme.

Trattasi di Alan Wake (console e PC), Battlefleet Gothic: Armada 2 (PC), Dungeon of the Endless (cloud, console e PC), Final Fantasy IX (console e PC), Hotline Miami (PC) e Plebby Quest: The Crusades (PC). Il suggerimento che ci sentiremmo di dare è di giocare finché siete in tempo. La line-up annunciata da Microsoft per maggio sembra smentire un rumor nato da Reddit che ha infiammato la rete nel corso delle ultime ore, ovvero il rientro dell’intera saga di Resident Evil per tutti gli iscritti a Game Pass. Visto che l’annuncio della “Grande M” è questo, forse gli zombi dovranno attendere.

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa pensate della line-up di questo mese? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo.