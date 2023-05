Payday 3: pubblicato un nuovo trailer

Payday 3 torna a mostrarsi dopo molto tempo in un nuovo teaser trailer misterioso. Potete visionarlo in questo nostro articolo

Payday 3 è in lavorazione da un po’ di tempo e, sebbene lo sviluppatore Starbreeze Studio abbia confermato qualche tempo fa di essere al lavoro sullo sparatutto in prima persona cooperativo, finora non ne abbiamo visto quasi nulla. La situazione, tuttavia, cambierà nei prossimi mesi. Nel frattempo, è stato finalmente pubblicato il primo teaser trailer ufficiale di Payday 3. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Payday 3: il teaser trailer promette un nuovo gameplay durante l’estate

Starbreeze e il publisher Prime Matter hanno pubblicato un nuovo brevissimo teaser trailer di Payday 3 che, pur non mostrando molto, conferma che lo sparatutto sarà finalmente svelato quest’estate con il tanto atteso gameplay. Non è ancora chiaro quando arriverà esattamente, ma con il Summer Game Fest che si terrà tra poco più di un mese, si presume che Starbreeze intenda mostrare il gioco proprio in quell’occasione.

Il primo teaser trailer di Payday 3 è stato pubblicato all’inizio dell’anno. In esso si ribadiva che il gioco sarebbe uscito nel 2023 per PC e console. Non è ancora stato confermato per quali console uscirà esattamente. Starbreeze ha rischiato di fallire nel 2019. Fortunatamente per Starbreeze e per i fan di Payday, il governo svedese ha approvato il loro nuovo piano di ristrutturazione, dividendo le divisioni di studio di gioco e di publisher. Questo piano pone Payday 3 al centro del futuro dello studio. In questo articolo vi abbiamo presentato la gang del nuovo titolo; in quest’altro post trovate ulteriori dettagli sul gioco in questione.

