Payday 3: mostrata la gang ed i nuovi dettagli del gioco

Lo studio Starbreeze, dopo aver festeggiato i dieci anni di Payday, ha finalmente mostrato altri primi dettagli sul terzo gioco della serie, Payday 3

Nel corso di uno stream per celebrare il decimo anniversario di Payday, sono state date nuove informazioni e dettagli sul terzo nuovo gioco della serie, Payday 3, riguardanti l’ambientazione, la storia e personaggi. Ad una distanza di quasi nove anni dall’uscita, Payday 2 ha continuato ad essere uno dei titoli più giocati su Steam, per via della sua divertentissima modalità cooperativa. Lo studio Starbreeze ha proseguito nel supporto del titolo con nuovi aggiornamenti, e al contempo ha prodotto dei nuovi giochi. Tra essi, Overkill’s The Walking Dead fu un passo falso che costò molto agli sviluppatori, ottenendo un risultato così deludente da portare lo studio ad una grave crisi finanziaria, complicata ulteriormente dalla pandemia.

I dettagli sulla nuova avventura della gang di Payday 3

L’azienda subì poi varie riorganizzazioni, esuberi e la vendita di alcuni diritti di pubblicazione. Tuttavia, quest’anno la situazione pare essersi risollevata, grazie ad un accordo di publishing per Payday 3 siglato con Koch Media, per un valore di 50 milioni di euro. Starbreeze ha poi dichiarato che Payday 3 sarebbe arrivato su PC e console nel 2023, e l’investimento ottenuto sarebbe stato sfruttato anche per il marketing e i 18 mesi di servizi game-as-service. Tra i primi dettagli su Payday 3, sappiamo che sarà a New York, alcuni anni dopo gli eventi di Payday 2 e dopo che l’iconica gang del gioco ha abbandonato la scena criminale.

Il mondo di Payday è intanto passato all’era del digitale, con i giganti dei software, le cripto-valute, la sorveglianza di massa ed il Dark Web. Tutti questi elementi avranno un ruolo per la gang, che tornerà con tutti i suoi personaggi originali facendo uso di nuovi gadget, sfide ed opportunità. Non è stato diffuso alcun video gameplay, ma sono state rese disponibili varie immagini dei modelli dei personaggi, insieme alla nuova setting del gioco.

