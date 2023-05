Dyson V11 Absolute: ottimo prezzo da MediaWorld

Sullo store online di MediaWorld è arrivata un’offerta irripetibile, del Dyson V11 Absolute con uno sconto del 22%, scopriamola insieme

Il Dyson V11 Absolute è un aspirapolvere senza filo di alta qualità, progettato per offrire prestazioni elevate e una pulizia profonda su tutti i tipi di superfici. Questo prodotto è dotato di tecnologia avanzata che lo rende un’ottima scelta per chi cerca un’esperienza di pulizia senza compromessi. E ora, grazie all’offerta di MediaWorld, è possibile acquistare il Dyson V11 Absolute ad un prezzo scontato. Questa è un’occasione unica per chiunque voglia acquistare un aspirapolvere di alta gamma ad un prezzo più accessibile.

Caratteristiche tecniche | Dyson V11 Absolute MediaWorld

Il Dyson V11 Absolute è dotato di un motore digitale Dyson V11 che produce fino a 220W di potenza di aspirazione, rendendolo uno dei più potenti aspirapolvere senza filo disponibili sul mercato. Questo motore, insieme alla tecnologia di cicloni radiale brevettata di Dyson, consente di catturare il 99,97% delle particelle di polvere e allergeni presenti nell’aria.

Tra l’altro, Dyson V11 Absolute offre fino a 120 minuti di autonomia con una singola carica, a seconda del livello di potenza scelto. Inoltre, la gestione intelligente della batteria di Dyson monitora costantemente il livello di carica della batteria e ne ottimizza l’uso per garantire un’autonomia massima. La batteria è facilmente rimovibile e sostituibile per un’ulteriore comodità.

Anche il design non va trascurato, infatti presenta un design elegante e moderno, dotato di un display LCD integrato che fornisce informazioni in tempo reale sulla durata della batteria, il livello di potenza e la manutenzione. Inoltre, il prodotto è dotato di diversi accessori, tra cui una spazzola a rullo morbido per le superfici delicate, una spazzola a rullo per le superfici dure, un tubo estensibile e una bocchetta a lancia per pulire fessure e angoli difficili da raggiungere.

Super prezzo da MediaWorld | Dyson V11 Absolute MediaWorld

Il prezzo a cui è disponibile da MediaWorld è realmente competitivo, godendo del 22% di sconto. Il prezzo fnale, dunque, risulta uno dei più bassi registrati dall’uscita del prodotto. Vi invitiamo quindi a cliccare qui per accedere alla pagina dell’offerta.

