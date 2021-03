PAX East 2021: cancellate le date dell’evento fisico, ecco quelle dell’evento in streaming

Com’era lecito immaginare le date del PAX East 2021 sono state rimpiazzate con quelle di un evento in streaming. Vediamo i dettagli

Lo sappiamo fin troppo bene: la pandemia da COVID ha avuto un impatto catastrofico in tutto il mondo e in forme che al momento comprendiamo, probabilmente, in forma solo parziale. Lockdown ed effetti diretti del virus si sono abbattuti come mine a tappeto su ogni settore industriale. Nota a margine per il mondo videoludico: lo scorso anno ha fatto registrare numeri da record per gli eventi in streaming. Enorme quantità di affluenza virtuale e il numero di convegni ed eventi pubblici che sono stati annullati del tutto o sostituiti con controparti digitali, a partire dall’E3.

L’ultimo evento a subire il taglio, notizia dell’ultima ora, è stato il PAX East 2021: le date della kermesse “tradizionale” sono state rimpiazzate da quelle in formato digitale. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PAX East 2021: nulla da fare per l’edizione standard, le date dello streaming sono fissate a luglio

ReedPop e Penny Arcade hanno annunciato la cancellazione ufficiale del PAX East 2021, rimangono valide, invece, le date dell’evento digitale. Le due aziende avevano annunciato le date per il PAX verso la fine del 2020, e tutte erano programmate per avere luogo in forma standard (ossia in presenza).

Nulla di fatto: al posto del PAX East quest’anno ci sarà il PAX Online 2021, un evento virtuale. Pur affermando che la cancellazione era dovuta a continui problemi e difficoltà dovute alla pandemia, ReedPop e Penny Arcade sono rimasti ottimisti sul fatto che il PAX Unplugged e il PAX West 2021 potrebbero continuare come originariamente annunciato a settembre e dicembre. Tuttavia, solo il tempo lo dirà. Il PAX Online 2021 si svolgerà dal 15 al 18 luglio.

Vi terremo aggiornati sui futuri sviluppi in merito. Restate sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata ad Instant-Gaming.com.