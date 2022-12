Overwatch World Cup: i campionati competitivi tornano nel 2023

La competizione globale non si ferma mai: la Overwatch World Cup è qui per restare, e Blizzard ha annunciato l’edizione 2023 del torneo

L’hero shooter che ha conquistato il mondo intende tenere la scena eSport con il fiato sospeso anche il prossimo anno, visti i piani per l’Overwatch World Cup 2023 appena annunciati da Blizzard. A partecipare saranno 36 diverse nazioni. I campionati si sono in realtà interrotti dopo che gli Stati Uniti hanno messo la Cina al tappeto con un bel 3-0 nell’edizione 2019. Difficilmente vi servirà un promemoria se avete unito i puntini per conto vostro, ma in caso contrario è stata la pandemia a impedire al team di sviluppo di allestire nuovamente questo evento olimpionico. Ora che il gioco sta ufficialmente per celebrare il suo secondo fiocco azzurro, con l’affievolirsi delle restrizioni è il momento ideale per riaprire i battenti del torneo.

Overwatch World Cup c’è e torna nel 2023

Dopo un primo campionato tenutosi nel 2016 in concomitanza con il lancio del gioco originale, la Overwatch World Cup sta dunque per tornare nel 2023. La formazione delle squadre nazionali si è svolta mediante voto da parte dei giocatori, con una qualifica automatica da parte di sei team ed altri 50 a spartirsi le altrettante posizioni restanti nel rispettivo girone. L’edizione 2019 ha cambiato tale approccio optando per tre gironi, aprendo le fasi preliminari a qualsiasi nazione partecipante. I piani per la prossima edizione, però, sono un po’ più complicati, a partire dalla scrematura di inizio anno.

The road to crowning the 2023 Overwatch World Cup Champion kicks off next month  And it’s gonna be a wild ride  Get the full rundown : https://t.co/eKcSF0LggD pic.twitter.com/qFFxJpB2eD — Overwatch (@PlayOverwatch) December 17, 2022

E non diciamo “inizio anno” per dire. A gennaio verranno selezionati 36 Paesi, e l’organizzazione avrà cura di approvare i dovuti comitati per le squadre regionali. Nello stesso mese avremo inoltre la formazione di comitati regionali, la selezione delle squadre e un torneo aperto a tutti i giocatori del bacino di Overwatch 2. Le qualifiche vere e proprie, previste per giugno, concluderanno la fase 2. I 36 team competeranno in sei differenti eventi di qualifica, e solo 16 vinceranno. A prescindere dalla dura competizione, Blizzard ha chiarito che tutti potranno prendere parte all’evento, chi più, chi meno. Ne sapremo di più nell’arco dei mesi a venire.

