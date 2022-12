I migliori videogiochi del 2022 | la top 10 di tuttoteK

In cima al mondo videoludico e anche oltre: il red carpet di tuttoteK celebra i migliori videogiochi del 2022 in una prestigiosa top 10

Sapete bene quanto ci piaccia andare controcorrente: nel nostro piccolo, pur senza l’aria di solenne e indiscutibile ufficialità che permea i Game Awards, noi di tuttoteK abbiamo una nostra top 10 in cui figurano quelli che, a parer nostro, sono i migliori videogiochi del 2022. Naturalmente gli ultimi effetti della pandemia si stanno facendo sentire. Eppure, nonostante questo, l’industria videoludica non c’è andata certo piano. Nella nostra graduatoria figurano alcuni tra i più memorabili episodi di ogni serie d’appartenenza, nonché dei debuttanti d’eccezione. E ora che la valletta ci ha portato la busta, vediamo chi apre la classifica…

10) Moss II – Migliori videogiochi 2022: top 10

Come apripista della nostra top 10, non potevamo non riconoscere un posto al gioco dell’anno per VR: il decimo (“ultimo ma non ultimo”) dei migliori videogiochi del 2022 è Moss II. La killer app per il VR riprende l’ispirazione “zeldiana” in fatto di gameplay, pur non disdegnando una direzione artistica marcatamente europea. Il mondo fiabesco privo di quarta parete fa il suo ritorno, e con esso l’intraprendente topina Quill. Quel che ne risulta ci ricorda, molto semplicemente, l’equivalente odierno dell’essere rapiti da un buon libro: la fantasia al potere, che ci prende per mano e ci seduce, con un medium sempre più in grado di dipingere un intero mondo intorno a noi.

9) Soulstice – Migliori videogiochi 2022: top 10

Non c’è soddisfazione più grande che premiare uno studio italiano. Ed è un onore per noi assegnare la nona posizione a Soulstice, frutto dell’estro dei nostri connazionali di Reply Game Studios. A dispetto di quanto il titolo faccia intuire, non ci troviamo di fronte ad un soulslike. Piuttosto, si parla di un action-adventure in un mondo fantasy tendente al dark, che si traduce nel manga Claymore come ispirazione e negli spectacle fighter come Devil May Cry in fatto di gameplay. Non c’è che dire: il made in Italy videoludico sarà anche partito più tardi del previsto, ma non gli si può negare di essere passato da zero a cento in un lampo….

8) Horizon: Forbidden West – Migliori videogiochi 2022: top 10

Il ritorno di Aloy non è certo da prendere sottogamba: la corona di Breath of the Wild, del resto, è una a cui solo il meglio del meglio può ambire. E con il nobile intento di fornire ai giocatori Sony un equivalente dell’ultimo The Legend of Zelda, è Horizon: Forbidden West ad aggiudicarsi l’ottavo posto. Rispetto al predecessore Zero Dawn, il gioco in questa posizione ha fatto leva su tutti i maggiori punti di forza, regalandoci al tempo stesso una protagonista femminile come non se ne vedevano da tanto, tanto tempo. Resta da vedere chi altri si contenderà la corona di gioco dell’anno il prossimo dicembre, con Tears of the Kingdom in giro…

7) Xenoblade Chronicles 3 – Migliori videogiochi 2022: top 10

Abbiamo posto un po’ più l’accento sulla Grande N per introdurre al meglio una delle tre posizioni che le sue esclusive hanno saputo conquistare in questa graduatoria. Difficilmente uno dei candidati al premio principale nello show di Geoff Keighley poteva essere escluso, e Xenoblade Chronicles 3 entra di diritto in classifica al settimo posto. Gli amanti della serie sono stati premiati dal terzo episodio in due modi diversi. Uno è il gameplay, costruito sulle già solide fondamenta dei due illustri predecessori. In quanto alla trama, senza fare troppi spoiler, il franchise non segue i dettami da multiverso dei vari Final Fantasy: i mondi di Shulk e di Rex sono collegati, e legati a doppio filo alla narrazione.

6) Tunic – Migliori videogiochi 2022: top 10

Non possiamo negare che The Legend of Zelda abbia dimostrato non poca influenza su diverse posizioni della nostra top 10, ma mai tanto direttamente quanto in Tunic. Il titolo attinge a piene mani dalla scuola di game design della saga targata Eiji Aonuma, ma lo fa con una vena artistica spiccatamente indie. Prevedibilmente, il volpino ex esclusiva Xbox (provate a pronunciarlo, se vi riesce) porta avanti con stile la fiaccola, senza dimenticare di ravvivarne la fiamma in modi completamente nuovi. Senza contare, poi, un comparto narrativo che strizza l’occhio a tutti quelli che tra noi si sono imbarcamenati nell’importazione dal lontano oriente…

5) Stray – Migliori videogiochi 2022: top 10

“Non dire gatto finché non ce l’hai nel sacco”, si diceva. Ebbene, Sony (e Microsoft, ma solo sul fronte PC) può dire “gatto” finché vuole. Stray, targato (al collo) Annapurna Interactive, ci mette nei panni pelosi di un gatto randagio in un mondo distopico cyberpunk. Dal canto nostro, solo il fatto di prendere le redini di un felino ci avrebbe convinto, ma l’ambientazione rende le sfide da superare molto più significative. Optare per una visione del mondo attraverso gli occhi a fessura di un micetto mette le svolte narrative sotto una nuova luce. Un pugno nello stomaco che fa pensare anche dopo i titoli di… coda.

4) Kirby e la Terra Perduta – Migliori videogiochi 2022: top 10

Questa top 10 corale comprende le opinioni di tutti i redattori, ma se volete ascoltare una voce univoca in questi giorni stiamo distribuendo 25 micro-recensioni in un Calendario dell’Avvento. Caso vuole che una di esse sia dedicata proprio a Kirby e la Terra Perduta. Riassumere in tre righe le idee di gameplay comprese nel gioco è impossibile, ma se mai aveste avuto dubbi su come la formula di gioco di Kirby potesse funzionare in tre dimensioni… lasciateli perdere. La pallina rosa di HAL se la cava alla grande, reinventandosi in modi che valorizzano il meglio dei trent’anni della serie. E a proposito delle idee nuove del gioco, la schivata con bullet time, passiamo a…

3) Bayonetta 3 – Migliori videogiochi 2022: top 10

Sappiamo tutti delle controversie che hanno spinto il Colosso di Kyoto a rimpiazzare Hellena Taylor con il camaleontico contralto di Jennifer Hale, ma Bayonetta 3 è l’ennesima riconferma del talento di Hideki Kamiya. L’esercito nemico, stavolta, non trova le sue radici nel paranormale, bensì nell’operato dei veri mostri: noi. Freschi (si fa per dire) della loro esperienza con Metal Gear Rising: Revengeance, i ragazzi di PlatinumGames hanno confezionato intorno alle armi bio-meccaniche un’altra esclusiva di grande prestigio, con cui la Strega di Umbra rivendica la medaglia di bronzo nella classifica di tuttoteK.

2) God of War: Ragnarok – Migliori videogiochi 2022: top 10

La retorica del nostro nostromo Francesco Messina ha riassunto il secondo posto con una frase: “L’umanità di un dio”. Kratos ci ricorda in God of War: Ragnarok che la paternità non ha placato la sua ira neanche un po’, e soprattutto che non è stato il solo a farsi crescere la barba. Anche il mento del gameplay si è fatto villoso, rifinendo quanto abbiamo già apprezzato nell’indiscusso capolavoro del 2018. Questo viaggio attraverso i nove regni vi prenderà per mano facendovi riscoprire un nuovo lato dell’antieroe, ricordandoci al contempo che se era al centro della copertina di PlayStation All-Stars Battle Royale un motivo ci sarà pure…

1) Elden Ring – Migliori videogiochi 2022: top 10

Con una top 10 del genere, viene naturale chiedersi a chi spetti la medaglia d’oro tra i videogiochi migliori del 2022. Senza ulteriori indugi, ma anche senza troppi misteri, avrete capito che ci troviamo concordi con la giuria di Geoff Keighley. Non c’è proprio niente da aggiungere: Elden Ring si piazza in cima al podio senza troppe cerimonie. Già dalle premesse, parliamo di un vero e proprio sogno ad occhi aperti per gli amanti del fantasy cupo: il team dietro i vari Dark Souls alle prese con un immaginario nato dalla penna di George R. R. Martin. Aggiungendo poi un level design molto più aperto rispetto ad Anor Londo e compagnia, quel che otteniamo è un capolavoro. Uno da amare morte dopo morte, dopo morte, dopo morte, dopo morte.

Le nostre conclusioni

Questo è quanto per la nostra top 10, ma quelli che sono i migliori videogiochi del 2022 per noi non lo saranno per alcuni di voi. Va benissimo: l’abbiamo stilata con i nostri confronti e i vari dibattiti del caso, motivo per cui ognuno ha i propri preferiti. Come abbiamo già accennato, il sottoscritto ha a sua volta stilato una graduatoria differente, sottostando ad altri criteri, parlando dei migliori dal 2017 ad oggi e aderendo a una sola piattaforma. Ed è per questo, rinnovando peraltro il nostro augurio di Buone Feste, che vi rimandiamo con cognizione di causa alla nostra consueta formula di commiato.

Ora sta a voi dirci la vostra: voi come avreste stilato la classifica? Fatecelo sapere qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.