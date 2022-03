Overwatch 2: blizzard parla del sistema di ping

Blizzard ha recentemente pubblicato un post sul suo blog ufficiale in cui ha parlato del nuovo sistema di ping di Overwatch 2

Negli ultimi tempi si sente sempre più parlare di Overwatch 2, il sequel del famosissimo FPS competitivo di Blizzard. Qualche tempo fa la compagnia ha rivelato le date in cui sarà possibile giocare alla beta PVP e recentemente ha approfondito anche una delle nuove meccaniche che saranno introdotte nel titolo. Sul blog ufficiale del gioco infatti è stato pubblicato un lungo post dedicato al sistema di ping che sarà introdotto in Overwatch 2.

Comunicazione comoda e precisa

Blizzard ha deciso di inserire in Overwatch 2 una meccanica davvero molto richiesta dai fian: il sistema di ping. Questa nuova meccanica permetterà ai giocatori di comunicare rapidamente in modo non verbale con la semplice pressione di un tasto, fornendo così informazioni preziose ai propri compagni di squadra. Ad esempio sarà possibile indicare con precisione la posizione di un nemico, segnalare una zona da difendere o attaccare, chiedere supporto e rispondere ai ping dei compagni di squadra con diverse frasi preimpostate. Inoltre i ping potranno anche reagire ad alcune abilità specifiche degli eroi, come ad esempio il rilocatore di Sompra o la forma spettrale di Reaper.

Volevamo creare un sistema che migliorasse la comunicazione vocale e che fornisse anche un sistema alternativo per condividere informazioni con la squadra. Uno dei nostri obiettivi era migliorare la comunicazione e dare ai giocatori un modo di interpretare visivamente le comunicazioni vocali. Volevamo anche creare un sistema che permettesse di comunicare anche a quelle persone che preferiscono evitare la chat vocale.

Questa è una dichiarazione di Gavin Winter, progettista di sistemi di Blizzard, che sembra essere molto fiducioso di questa nuova meccanica. Secondo Winter il nuovo sistema di ping potrebbe aiutare anche a ridurre la tossicità in gioco, specialmente nei confronti dei giocatori che non amano utilizzare la chat vocale. Inoltre, in caso qualcuno dovesse abusare in modo molesto della meccanica, sarà possibile disattivarla bloccando nello specifico la persona che vi sta infastidendo.

Attualmente l'uscita di Overwatch 2 è prevista per un generico 2023 sia su PC che su console.