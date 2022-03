Overwatch 2: via alla beta del PvP, ecco il periodo

DDopo tanta attesa e ben poche notizie sullo stato dello sviluppo, il team di Overwatch 2 ha annunciato che è partita la prima ondata di test privati per il PvP: vediamo invece il periodo di lancio della prima beta aperta al pubblico, così da vedere quando potremo mettere le mani sul gioco

L’attenzione nei confronti di Overwatch 2 da parte dei fan è altissima. Con tante promesse ambiziose, finora però non siamo quasi mai riusciti ad avere un ciclo di aggiornamenti completo e regolare da parte del team di sviluppo. Ebbene, nell’ultimo “Developer Update” ufficiale si è parlato proprio di questo, insieme a tante altre cose molto importanti: tra queste c’è stato anche l’annuncio ufficiale dell’inizio di una beta pubblica per il PvP di Overwatch 2 (già ampiamente rumoreggiata nelle scorse settimane) che partirà a fine aprile. Vediamo però di seguito tutti i dettagli.

Overwatch 2: PvP beta e tutto quello che c’è da sapere

Come riportato dal comunicato stampa diffuso nelle scorse ore:

Overwatch si sta evolvendo. Come primo passo verso una migliore comunicazione e una cadenza regolare di aggiornamenti per la nostra community, siamo davvero emozionati di poter condividere alcune informazioni sui nostri piani per i prossimi mesi. Abbiamo cambiato la nostra strategia per l’uscita di Overwatch 2, separando la modalità PvP e PvA l’una dall’altra per portarvi nuovi contenuti PvP il prima possibile, mentre continuiamo a lavorare alla modalità PvA.

Da qualche giorno è già iniziato il primo alpha test chiuso del PvP di Overwatch 2, che include impiegati Blizzard, professionisti della Overwatch League e alcuni gruppi selezionati per aiutare nella preparazione di ulteriori fasi di testing. La prima beta PvP di Overwatch 2 invece inizierà a fine aprile, su PC e solo in regioni selezionate. Questa beta ad accesso limitato includerà un gruppo più ampio di tester ai quali verrà chiesto un feedback sul gioco. Questa prima beta includerà alcuni degli aggiornamenti più significativi sin dal lancio, tra cui il nuovo eroe Sojourn, la nuova modalità Scorta, la modalità 5v5, le modifiche agli eroi correnti e le 4 nuove mappe. Per iscriversi e richiedere accesso a questa beta (che, ricordiamo, partirà verso fine aprile), rivolgetevi su PlayOverwatch.com.

