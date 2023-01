Octopath Traveler 2: rivelate le dimensioni su Nintendo Switch

Octopath Traveler 2, JRPG in uscita a febbraio su Nintendo Switch, PlayStation, e PC, avrà delle dimensioni significative sulle nostre console Nintendo Switch

Manca poco più di un mese all’uscita di Octopath Traveler 2, e molti dettagli sul videogioco JRPG basato sul combattimento a turni sono stati svelati ad un ritmo costante e continuo. Man mano che ci avviciniamo al suo rilascio tuttavia continuiamo a ricevere ulteriori informazioni, infatti grazie alla stessa pagina eShop di Nintendo Switch possiamo venire a conoscenza che Octopath Travelers 2 occuperà delle dimensioni significative di spazio nella console.

Octopath Traveler 2, le dimensioni della versione Nintendo Switch

È proprio la pagina ufficiale dell’eShop di Nintendo Switch a rivelarci le dimensioni che Octopath Traveler 2 andrà ad occupare, come requisito, nella memoria di massa della console. Nello specifico parliamo di 5.2 GB di memoria massa, il che era facilmente prevedibile in quanto ci basterebbe ricordare che l’originale Octopath Traveler richiedeva uno spazio di archiviazione pari a 3,1 GB, sempre su Nintendo Switch.

Resta altresì logico che non si hanno indicazioni sulla quantità di memoria d’archiviazione libera richiesta da Octopath Traveler 2 sulle altre piattaforme, in quanto sappiamo che le dimensioni della versione per Nintendo Switch non sono rappresentative riguardo quello che sarà previsto per le altre versioni. Tuttavia abbiamo intenzione di credere che la differenza non sarà molto significativa, e che anche sulle altre piattaforme Octopath Traveler 2 avrà pressappoco le stesse dimensioni.

Ricordiamo ai nostri lettori che Octopath Traveler 2 vedrà il suo lancio il 24 febbraio 2023, e sarà disponibile per Nintendo Switch, PlayStation 4, PlayStation 5, e PC. Il videogioco è sviluppato come il suo predecessore da Aquire e Square Enix, ed sarà distribuito dalla stessa Square Enix. Se siete interessati a saperne di più è possibile leggere un nostro interessante articolo di Octopah Traveler cliccando qui.

