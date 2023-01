Recensione HoneyComb Alpha Flight Controls XPC: il meglio per un’esperienza immersiva

In questa recensione parleremo dell’HoneyComb Alpha Flight Controls XPC, cloche che assicura un’esperienza immersiva e quanto mai reale

Ci riteniamo parecchio fortunati nel portarvi questa recensione, perché abbiamo avuto modo di mettere le mani su un prodotto veramente esclusivo, per pochi. Nella recensione che vedremo oggi, infatti, parleremo dell’HoneyComb Alpha Flight Controls XPC. Si tratta di una cloche che promette (mantenendo le promesse) una delle esperienze di simulazione di volo più realistica possibile. Bando alle ciance e andiamo a vederla più da vicino.

Confezione e Unboxing | Recensione HoneyComb Alpha Flight Controls XPC

La confezione è veramente curatissima, estremamente protettiva e di bell’apparenza. La cura che è stata riposta nella confezione merita veramente un plauso. All’interno ogni pezzo è assolutamente ben saldo e impossibilitato a muoversi. La dotazione è veramente molto semplice, la cloche è già praticamente pronta all’uso, e consta di pochissimi pezzi: cavo per collegare la cloche alla base e quello per collegare il tutto al PC. A corredo è anche compreso un hub per utilizzare contemporaneamente Bravo Throttle e Charlie Rudder Pedals in combinazione con questa cloche.

Caratteristiche tecniche

Iniziamo dall’abbondanza di interruttori e bottoni disponibili. Sulla maniglia di sinistra c’è un interruttore a 8 vie, due a bilanciere verticali e un pulsante Push to Talk. Nella maniglia destra invece ci sono due interruttori orizzontali e due pulsanti, uno più grande e uno più piccolo. L’albero che sostiene la cloche è totalmente in metallo con doppi cuscinetti a sfera lineari con una rotazione di 180°.

photo1672738541

photo16727385413

In aggiunta, nella parte retrostante alla cloche, sono disponibili tantissimi interruttori tra cui uno a molla di accensione a 5 posizioni ed un pannello con ben 9 interruttori.

Per concludere la carrellata di caratteristiche tecniche menzioniamo il sistema di montaggio a pannello universale che approfondiremo dopo, la retroilluminazione regolabile del pozzetto e la finitura opaca sul pannello sulla cloche. Questa cloche è compatibile con Xbox Series X|S, PC, Mac e si connette al PC mediante un USB-C/USB (incluso in confezione). La compatibilità lato software, invece, si limita a questi software: Microsoft Flight Simulator, X-Plane 11 e Prepar3D.

Montaggio ed installazione | Recensione HoneyComb Alpha Flight Controls XPC

Il montaggio è veramente basilare, in quanto consta di solo due passaggi. Anzitutto va fissato il cavetto in dotazione che collega la cloche con la parte retrostante e successivamente bisognerà fissare il tutto su una scrivania. Esistono essenzialmente due possibilità per farlo: la prima è mediante dei ganci in metallo nero (presenti in confezione) che si attaccano a morsa alla scrivania; altrimenti si può ricorrere ad un metodo sicuramente meno invasimo ma, d’altra parte, meno stabile. Infatti la parte inferiore della base in plastica è munita di un adesivo che può essere utilizzato per fissare la base sulla scrivania. Personalmente ho sempre utilizzato i morsetti che assicurano una presa molto salda. Dopodiché basterà incastrare la cloche e alzare i piedini retrostanti per assicurarne stabilità.

Passiamo all’installazione vera e propria. In dotazione è presente, come scritto in precedenza, un cavo USB-C/USB che va semplicemente collegato sul retro della cloche facendo attenzione che lo switch sia impostato su “PC”. Dopodiché il prodotto verrà riconosciuto naturalmente come periferica esterna e, nei giochi compatibili, sarà possibile direttamente beneficiare di tutte le impostazioni comandi. Per i fortunati possessori di più periferiche di casa HoneyComb (chi per esempio oltre ad avere la cloche ha anche i pedali o il throttle), è possibile utilizzare un hub, collegabile sempre sul retro della cloche, che permetterà di utilizzare il tutto simultaneamente con un solo cavo USB al vostro PC o Xbox.

photo1672739365

photo16727393652

Impressioni estetiche

Aldilà del lato estetico, che verrà comunque analizzato ed approfondito, la prima sensazione che rilascia questo prodotto è quella di estrema solidità. I materiali, seppure plastici, sono veramente ben costruiti, non scricchiolano e non si inclinano pericolosamente. I morsetti in metallo sono estremamente robusti, dotati di vite filettata che si adattano veramente ad ogni superficie (di qualsiasi spessore). Anche la modalità di incastro della cloche sulla base in plastica è veramente comoda ed intelligente. Dal lato estetico davvero nulla da segnalare, i colori sono scuri, con qualche tocco di rosso e bianco veramente azzeccato. La paratia frontale che si illumina di rosso (è possibile anche disattivare l’illuminazione) da accesa è veramente spettacolare. Per non parlare della finitura della cloche, compresa la qualità degli switch e di tutti i tasti, veramente studiati ed ingegnerizzati a dovere.

Esperienza d’uso | Recensione HoneyComb Alpha Flight Controls XPC

Non appena finito il montaggio e l’installazione mi sono subito precipitato nel download di Flight Simulator. Tra i software supportati, infatti, ho ritenuto che fosse il migliore per fama e realismo. Non appena finito il download ed avviato il gioco, la cloche viene subito riconosciuta ed è pronta per essere utilizzata. Consiglio vivamente di adottare lo schema comandi che vi inserisco qui sotto:

Purtroppo non esiste nessun modo per importare direttamente un profilo comandi, bisognerà infatti modificare comando per comando seguendo l’immagine sopra. Il processo è un po’ lungo e, non nascondo, anche un po’ noioso. Tuttavia è lo schema ideale per chi possiede solo la cloche. In questo modo sarete in grado di pilotare un aereo in piena autonomia, ricorrendo veramente di rado all’uso della tastiera e del mouse. Tutti i comandi più importanti (manetta, freno, flaps etc.), infatti, saranno a portata di mano direttamente sulla nostra cloche. L’esperienza d’uso è stata veramente pregevole, la risposta dei comandi è fulminea, il grado di realismo è quasi imbarazzante. Anche i più leggeri movimenti della cloche vengono riportati fedelmente in gioco, questo anche grazie all’incredibile realismo che viene donato da Flight Simulator.

D’altra parte questo HoneyComb è stato progettato e sviluppato in California da piloti ed ingegneri aerospaziali per garantire un’esperienza di simulazione di volo veramente realistica. Il risultato è veramente pazzesco, anche la reazione della cloche alla tirata ed alla pressione per abbassare ed alzare il muso sono estremamente realistici e fedeli.

Software dedicato

HoneyComb mette a disposizione degli utenti un software dedicato per customizzare le funzionalità hardware all’interno del programma di simulazione. Tuttavia questo risulta un programma aggiuntivo, che non è necessario in alcuni giochi simulativi. Il software è supportato da Windows 10 e macOS e compatibile con Flight Simulator X, Prepar3D 3/4/5, X-Plane 11 e Microsoft Flight Simulator.

Conclusioni finali | Recensione HoneyComb Alpha Flight Controls XPC

Inutile dire che ci troviamo davanti un prodotto di fascia di prezzo elevata, che abbina una parte arcade, coadiuvata però da un estremo realismo e cura maniacale ai dettagli. Quello che viene fuori è un prodotto maturo, solido ed estremamente performante. Il prezzo, di circa 349,99€ è sicuramente alto ma in linea con la qualità del prodotto. È comunque disponibile una versione più economica che non è però compatibile con Xbox.

Sono convinto tuttavia che un appassionato o un novizio con la grande passione dell’aviazione non potrà mai rimanere deluso da un prodotto come questo. Voi cosa ne pensate di questa cloche? Fatecelo sapere con un commento e continuate a leggere tuttoteK per rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.