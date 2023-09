PlayStation: presto un nuovo State of Play? Risponde Jeff Grubb!

Jeff Grubb ritiene che l’aumento dei prezzi dell’abbonamento PS Plus di 12 mesi sia una “anticipazione” di un nuovo State of Play. Scopriamo tutti i dettagli in questa news dedicata

Sono passati diversi mesi dall’ultimo PlayStation Showcase e con l’uscita di Marvel’s Spider-Man 2 tra meno di otto settimane, i tempi sembrano maturi per un nuovo State of Play. Con l’aumento dei prezzi degli abbonamenti annuali a PlayStation Plus da parte di Sony, Jeff Grubb di Giant Bomb ha sentito dire che uno State of Play è “in arrivo“.

Ho sentito dire che è in arrivo uno State of Play e questo sembra un’anticipazione

Considerato che lo State of Play può presentare una manciata di giochi o un solo titolo importante, sembra probabile. Naturalmente, potrebbe anche fornire maggiori dettagli su PlayStation Portal, la console portatile in streaming di Sony per PS5, che verrà lanciata alla fine del 2023.

I've heard a State of Play is coming, and this feels like a lead-in for that. https://t.co/0ptA09CyDW — Grubb (@JeffGrubb) August 31, 2023

Un nuovo State of Play in concomitanza con il Tokyo Games Show 2023?

Purtroppo, non ci sono state molte voci su un altro PlayStation Showcase. Le cose potrebbero andare in un modo o nell’altro. I piani potrebbero cambiare È anche possibile che Sony presenti alcuni dei suoi titoli al Tokyo Games Show dal 21 al 24 settembre o che un nuovo State of Play si tenga proprio in quel periodo del mese di settembre. Di carne al fuoco, in casa Sony, ce n’è parecchia e non ci resta che attendere ulteriori novità e sviluppi. Intanto, però, le grosse novità all’interno del mondo videoludico sono targate Microsoft e rispondono al nome di Starfield, titolo ormai in uscita. Continuare a sintonizzarvi sulle pagine di tuttotek.it per ulteriori dettagli e aggiornamenti.

