Marvel’s Spider-Man 2: rivelati i GB richiesti per l’installazione | Rumor

Quanti GB saranno necessari per installare Marvel’s Spider-Man 2? Un rumor ci dà delle indicazioni davvero sorprendenti. Scopriamole insieme in questa news dedicata

Tra tutti i grandi giochi in arrivo, uno tra quelli che genera più hype, ovviamente all’interno del panorama della community PlayStation è sicuramente Marvel’s Spider-Man 2 di Insomniac Games. Seguito dell’acclamato titolo open-world del 2018, il sequel presenta Peter Parker e Miles Morales come personaggi giocabili. New York è anche due volte più grande, con Brooklyn, Queens e la nuova Coney Island da visitare. Non c’è quindi da sorprendersi se anche le dimensioni dell’installazione aumentano. Come ha notato @SpiderManCD su Twitter (o ancor meglio su X), il bundle con la console PS5 in edizione limitata per Marvel’s Spider-Man 2 richiederà almeno 98 GB. È appena visibile nell’angolo in basso a sinistra, vicino al nome dello sviluppatore. Ecco il cinguettio in questione:

Marvel’s Spider-Man 2 officially requires a minimum of 98 GB per the official Marvel’s Spider-Man 2 Limited Edition Console Bundle Retail Box. #SpiderMan2PS5 pic.twitter.com/2Gyod29X1D — Marvel’s Spider-Man 2 Countdown🕸️🕷️ (@SpiderManCD) August 30, 2023

Marvel’s Spider-Man 2: più di 90GB necessari!

Probabilmente non include una potenziale patch al day one, ormai diventata prassi soprattutto nelle grandi produzioni, quindi la dimensione finale del file potrebbe essere ancora più grande. Marvel’s Spider-Man Remastered è di circa 53,76 GB su PS5, il che significa che il sequel potrebbe occupare quasi il doppio dello spazio. Insomniac Games non ha confermato la dimensione finale del file, quindi non resta che attendere ulteriori dettagli nelle prossime settimane. Marvel’s Spider-Man 2 verrà lanciato il 20 ottobre, con pre-caricamento a partire dal 13 ottobre. Fateci sapere che cosa ne pensate di questa notizia, se siete tra quelli che hanno già pre-ordinato il gioco e se lo attendete con ansia. Intanto vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle pagine di tuttotek.it per continuare ad essere aggiornati su tutte le novità dal mondo videoludico e non solo.

