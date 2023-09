È il momento di pensionare il vostro vecchio aspirapolvere. Dyson V11 è in forte sconto sul sito ufficiale Mediaworld

Il Dyson V11, un aspirapolvere rivoluzionario ora disponibile in un’offerta imperdibile su Mediaworld. Questo dispositivo straordinario è alimentato dal motore digitale Dyson Hyperdymium, capace di raggiungere fino a 125.000 giri al minuto, generando una potenza di aspirazione paragonabile a quella di un aspirapolvere tradizionale con filo.

La tecnologia di spazzola MOTORBAR è la chiave per una pulizia efficace e senza sforzo. Utilizzando palette in policarbonato, questa spazzola rimuove automaticamente i peli e li districa mentre si pulisce. L’aspirapolvere è inoltre dotato di uno schermo LCD che fornisce informazioni in tempo reale sull’autonomia residua e le prestazioni, con la possibilità di scegliere tra diverse modalità di aspirazione, tra cui Eco, Auto e Boost.

Ma le sorprese non finiscono qui. La batteria di lunga durata del Dyson V11 offre fino a 60 minuti di aspirazione continua senza cali di prestazioni, garantendo una pulizia completa di ogni angolo della tua casa. Inoltre, il sistema di filtraggio avanzato cattura il 99,97% delle particelle microscopiche, rendendo l’aria della tua casa più pulita e salubre. Scopri come rendere la pulizia domestica più efficiente e facile con l’incredibile Dyson V11, ora disponibile a un prezzo speciale su Mediaworld.

Dyson V11: sconto imperdibile da Mediaworld!

L’innovativo aspirapolvere a scopa Dyson V11 è ora disponibile a un prezzo straordinario grazie all’offerta “Back To School” di Mediaworld. Questo dispositivo rivoluzionario è alimentato da una potenza massima di 545 W, con un’aspirazione massima di 185 W, garantendo una pulizia completa ed efficiente della tua casa. Nonostante la sua potenza, il livello di rumore rimane contenuto a soli 88 dB(A), permettendoti di pulire senza disturbare l’ambiente circostante.

Una delle caratteristiche distintive del Dyson V11 è il suo metodo di filtraggio avanzato, che utilizza un filtro a cicloni e un filtro lavabile rimovibile e antibatterico, garantendo un’aria più pulita e salubre nella tua casa. Inoltre, il contenitore della polvere senza sacco ha una capacità di 0,76 litri, riducendo la necessità di svuotarlo frequentemente.

Questo aspirapolvere è dotato di numerose funzionalità pratiche, tra cui un indicatore di carica e un indicatore di cambio filtro, che ti aiutano a mantenere il tuo Dyson V11 sempre in condizioni ottimali. Puoi regolare la potenza di aspirazione a tuo piacimento e trovare facilmente un luogo di parcheggio grazie al sistema di parcheggio del tubo di aspirazione a singola posizione.

Il Dyson V11 è cordless e dotato di un’impugnatura ergonomica per un comodo utilizzo. Con una tensione di entrata di 29,4 V, questo aspirapolvere offre prestazioni eccezionali. Grazie all’offerta “Back To School” di Mediaworld, puoi portare a casa il Dyson V11 a soli € 449 anziché € 599,99, risparmiando in grande stile e garantendoti una pulizia domestica di alto livello.

Noi, come sempre, vi invitiamo a seguire le nostre pagine per rimanere sempre aggiornati sulle ultime offerte nell’ambito dell’elettronica e non solo!