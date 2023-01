Nintendo Direct: per un rumor vedremo un nuovo evento a breve

Ormai è da parecchi mesi che non si vede un nuovo Nintendo Direct e alcuni rumor hanno svelato che potrebbe essere in arrivo un nuovo evento a breve

È passato parecchio tempo dall’ultimo Nintendo Direct ma i fan non demordono e pensano che, grazie agli ultimi rumor tra cui i recenti cambiamenti al Nintendo eShop, significano veramente qualcosa. Infatti, potrebbero indicare che sta per tornare un nuovo Direct a breve. L’ultimo evento è stato trasmesso nel mese di settembre 2022, che ha rivelato dettagli sui giochi principali e minori, tra cui il nome ufficiale del sequel di Breath of the Wild ovvero Zelda: Tears of the Kingdom. Altre rivelazioni includevano Pikmin 4, Fire Emblem Engage e GoldenEye 007.

Nuovi rumor sul prossimo Nintendo Direct!

I fan ultimamente hanno tenuto d’occhio il Nintendo eShop e grazie ad alcuni rumor, insieme ad alcune recenti modifiche a un paio di titoli hanno portato a credere che sia in arrivo un Nintendo Direct. Secondo il rumor, le pagine di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp e Zelda: Tears of the Kingdom sono state recentemente modificate con nuovi NSUID. Questi codici vengono utilizzati per identificare e differenziare i giochi e le regioni in cui sono disponibili. Sebbene sull’eShop non siano state aggiunte immagini o dettagli relativi a questi giochi, l’assegnazione dei nuovi codici NSUID spesso avviene poco prima dell’apertura dei preordini per un nuovo titolo.

I fan stanno iniziando a diventare ansiosi e preoccupati per il nuovo Zelda e non vedono l’ora di vederlo nuovamente in azione, dato che finora è stato mostrato veramente poco. Resta ancora molto da vedere del titolo, ma l’unica certezza è che i fan sono più che pronti a giocare a Zelda: Tears of the Kingdom. Attualmente, non c’è ancora alcuna garanzia che effettivamente sta arrivando un Nintendo Direct ma visto che l’ultimo Nintendo Direct è stato trasmesso parecchi mesi fa, è probabile che a breve annunceranno il prossimo evento.

