Dead Space 2 Remake: scovato grazie a un easter egg?

Un nuovo easter egg presente nel remake del primo capitolo di Dead Space suggerisce la possibilità di vedere Dead Space 2 Remake in futuro

Il remake di Dead Space è ora disponibile e, sebbene sia ancora agli inizi, è già chiaro che EA e gli sviluppatori Motive Studio sono riusciti a riportare in vita l’amato franchise survival horror con il botto. A grande sorpresa, sulla base di un easter egg scoperto nel remake appena rilasciato, sembra che EA stia pianificando di realizzare il remake di Dead Space 2. Il New Game Plus di Dead Space presenta alcuni nuovi contenuti aggiuntivi che non erano presenti nel gioco originale, inclusi alcuni nuovi registri di testo che possono essere trovati in tutta la USG Ishimura.

Dead Space 2 Remake è realtà grazie al nuovo easter egg?

Uno di questi easter egg per Dead Space 2 Remake è un registro trovabile nel gioco che mostra due personaggi che conversano sulla ricerca di nuove opportunità di lavoro a causa dell’imminente dismissione di Ishimura. È interessante notare che la conversazione vira verso l’assunzione potenziale di posti di lavoro nello Sprawl su Titan Station. Lo Sprawl è un’enorme stazione spaziale dalle dimensioni di una città che funge da ambientazione per Dead Space 2. Il nuovo registro di testo è solo un easter egg ma essendo una nuova aggiunta nel remake, alcuni potrebbero presumere che sia proprio un indizio nel voler realizzare il remake del 2 in futuro.

Ovviamente, per ora, è confermato che Motive Studio sta lavorando a un gioco su Iron Man di azione e avventura per giocatore singolo AAA. Tuttavia, nulla vieta ai giocatori di sognare anche il remake del seguito di uno dei giochi horror più apprezzati di sempre, soprattutto se il primo avrà molto successo tra i giocatori. Ricordiamo che Dead Space è disponibile su PS5, Xbox Series X/S e PC.

