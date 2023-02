Nintendo: confermata l’assenza all’E3

È stata confermata ufficialmente l’assenza di Nintendo all’E3 di quest’anno. Scopriamo tutti i dettagli in questa news

Dopo due edizioni cancellate ed una svoltasi solamente online, il tutto a causa della pandemia di COVID-19, la celebre fiera di videogiochi si prepara quest’anno a tornare finalmente in presenza nelle date dal 13 al 16 di giugno. Per quasi un trentennio l’evento ha rappresentato uno dei momenti più importanti dell’anno per tutte le più grandi software house del mondo, ma nel 2023 sembra proprio che l’Elettronica Entertainment Expo dovrà fare a meno di un altro big dell’industria videoludica. Nintendo ha infatti confermato ufficialmente la sua assenza all’E3 2023.

L’assenza di Nintendo all’E3 2023 è stata confermata

Mentre Ubisoft prepara la propria line-up ufficiale in vista dell’E3 di quest’anno, nelle scorse ore è invece arrivata la conferma ufficiale che Nintendo sarà assente alla popolare fiera americana. Nel comunicato ufficiale il colosso di Kyoto pare aver dichiarato che la fiera di quest’anno non sia compatibile con i propri piani e pertanto è stata presa la decisione di non parteciparvi, pur continuando a supportare tale evento e la sua organizzazione.

Vista la popolarità raggiunta dai Direct organizzati dalla Grande N per diffondere news in merito ai propri titoli in uscita, tale scelta non stupisce più di tanto. Non ci resta dunque che attendere per scoprire come nei prossimi mesi la software house deciderà di agire per rivelare i propri progetti futuri. Nel frattempo sembra che varrà comunque la pena di tenere d’occhio la fiera americana, in quanto gli organizzatori promettono di essere al lavoro per confezionare “un nuovo tipo di show”.

E voi che cosa ne pensate di questa notizia? Seguirete lo stesso l’Elettronica Entertainment Expo di quest’anno, nonostante le assenze confermate? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news dedicate al mondo dei videogiochi. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Kinguin.