Anteprima Kerbal Space Program 2: verso l'infinito...

In questa anteprima andremo a conoscere Kerbal Space Program 2, il nuovo titolo in accesso anticipato di Private Division

Ritornare nello spazio è sempre un’esperienza unica, soprattutto quando a farlo siamo noi stessi con un razzo concepito dalle nostre menti. Alcuni anni fa abbiamo avuto il piacere di scoprire e recensire Kerbal Space Program, il titolo che ci ha fatto volare fra le stelle e divertire per tante ore. Potete leggere la nostra recensione seguendo questo link. Quest’oggi invece andremo a trattare, in questa anteprima, Kerbal Space Program 2.

Prima di continuare però, vogliamo fare chiarezza su di un punto. Non si tratterà di una vera recensione in quanto il gioco è stato rilasciato in accesso anticipato. Questo comporta il fatto che non si tratta di un titolo completo, ma solo di una parte di esso e dare un voto influenzato da quella che è solo una mezza esperienza, non ci sembra giusto.

Un gioco a metà – Anteprima Kerbal Space Program 2

Come abbiamo detto il gioco rilasciato non è la versione completa, ciò non toglie che non si possa già godere di una buona esperienza, almeno per i novizi. L’unica modalità rilasciata dagli sviluppatori di Intercept Games è la sandbox. In questa particolare modalità non avremo degli obiettivi ben precisi, come del resto ci fa capire il nome, e tutte le parti per la costruzione di astronavi, aerei e rover saranno già sbloccate.

L’unico nostro limite quindi sarà la fantasia…e un po’ di fisica. Ovviamente, per completare quelle che sono le nostre “missioni personali”, come ad esempio raggiungere la luna e tornare indietro, avremo bisogno di rispettare alcuni parametri imposti proprio dalla fisica. Sotto questo punto di vista, infatti, il gioco è ben strutturato e non sarebbe potuto essere diversamente vista la solida base di partenza.

Nonostante tutto però, crediamo che una modalità diversa non sarebbe stata affatto male per cominciare. Sebbene per chi approccia per la prima volta a questa tipologia di gioco questo possa essere un aiuto, noi “veterani” a lungo andare potremo trovare la sandbox ripetitiva e senza stimoli.

Le migliorie non mancano – Anteprima Kerbal Space Program 2

Già ad un primo avvio si possono notare molteplici differenze con quello che era il suo predecessore. Prima fra tutte è la gestione dell’HUD, molto migliorata in questo nuovo capitolo. La grafica risulta notevolmente più chiara e intuitiva; il tutto si trasforma in una manovrabilità generale migliore rispetto al passato.

Compiere manovre di approccio a un corpo celeste o di allontanamento da esse non sarà mai stato così semplice. A questa miglioria poi si aggiungono nuovi componenti di astronavi e non che permettono una costruzione sempre più ampia e diversificata delle navicelle. Anche le varie texture sono state rimodellate, permettendoci di avere una grafica migliore rispetto al passato.

Sebbene quindi ci siano molte differenze con il precedente capitolo, quella più importante riguarda sicuramente il tutorial. Quest’ultimo non sarà obbligatorio e si terrà nel Centro di Addestramento. La novità principale riguarda dei brevi video introduttivi che spiegano a grandi linee quello che andremo a fare successivamente. Un piccolo espediente che rende molto più semplice l’apprendimento, spiegando nei dettagli perché si esegue una manovra piuttosto che un’altra.

…e non oltre

Ovviamente non ci si poteva aspettare altro da un accesso anticipato. Le migliorie ci sono e si possono “toccare” con il cursore del mouse. Tuttavia, la presenza di questa sola modalità non ci permette di mettere in pratica le nostre capacità ingegneristiche, né ci stimola a farlo.

Non ci sarebbe dispiaciuta una modalità carriera o la tanto vecchia e cara modalità Scienza che abbiamo imparato ad apprezzare nel primo capitolo. Sarebbe stato sicuramente un approccio diverso e il fatto di dover sbloccare le varie parti delle astronavi ci avrebbe stimolato ad andare sempre più avanti nel gioco. A questo si aggiungono poi vari glitch grafici che attualmente possono compromettere irrimediabilmente la nostra avventura nello spazio.

Da tutte queste considerazioni potete dunque capire il perché della nostra scelta di creare un’anteprima e non una recensione. Non sarebbe giusto penalizzare un gioco che può sicuramente regalare molto di più e che al momento si trova al minimo del suo potenziale per la scelta di farlo uscire in accesso anticipato; sarebbe stato più saggio, almeno a nostro avviso, aspettare ancora un po’ e rilasciarlo una volta ultimato.

Per questa anteprima è ormai tutto. Vi ricordiamo che il gioco è disponibile in accesso anticipato, solo per PC, a 49,99 €. Per le versioni PlayStation 5 e Xbox Series X|S non vi è ancora una data definita per l'uscita.