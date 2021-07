Level-5: la software house ha nuovi giochi in cantiere

In un annuncio di lavoro Level-5 ha riferito di essere in cerca di personale per alcuni nuovi giochi. Tutti i dettagli in questa news

Level-5 è stata una delle più influenti software house della scorsa decade affermandosi con produzioni di estremo successo quali Ni No Kuni, Professor Layton, Inazuma Eleven e Yo-Kai Watch. Da qualche anno, tuttavia, lo studio nipponico ha arrancato un po’, si è fatto meno prolifico e la serie Inazuma Eleven è stata quella che ne ha risentito di più con un progetto di reboot (annunciato inzialmente come Inazuma Eleven Ares) rimandato infinite volte e ora fissato ad un ipotetica data del 2023. Insomma, il passato recente di Level-5 non è stato esattamente “spumeggiante” (a parte qualche eccezione come i porting di Ni No Kuni per Switch) ma lo studio sembra finalmente avere nuovi giochi in produzione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Level-5: quali potrebbero essere i nuovi giochi dello studio nipponico?

Il celebre studio di sviluppo giapponese Level-5 ha rivelato questa mattina che sono iniziati i processi interni al fine di reclutare nuovo personale per alcuni nuovi giochi. In particolare si parla di un ambizioso progetto relativo a un gioco di ruolo con piattaforme ancora da determinare. Lo sviluppatore ha recentemente visto un enorme successo di vendita nel nuovo MMO Ni No Kuni per iOS e Android in Giappone. Vi lasciamo al testo dell’annuncio di lavoro pubblicato in rete dall’azienda suddetta:

Un progetto completamente nuovo per Level-5, che ha prodotto Professor Layton, Inazuma Eleven, Yo-Kai Watch, ecc. Siamo alla ricerca di personale per plasmare insieme nuove sfide. Ti piacerebbe realizzare un gioco che entusiasmi il mondo insieme? Si ricercano persone di talento con la seguente esperienza: Game director, producer, programmatori, pianificatori, designer di personaggi 3D, 3D character motion designer, designer di mappe 3D, designer di effetti, designer dell’interfaccia utente, giocatore di prova (part-time)

Per ora non sono stati resi noti ulteriori dettagli sul nuovo progetto per cui si cerca personale. Già a dicembre 2020 Akihiro Hino, il presidente della software house, aveva riferito che c’era un nuovo gioco in sviluppo e potrebbe trattarsi proprio di questo di cui vi parliamo.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito.