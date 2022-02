Nintendo Direct: in arrivo nuove piste su Mario Kart 8

Buone notizie per tutti gli amanti delle corse su Mario Kart 8 Deluxe, verranno infatti aggiunte ben 48 piste tramite 6 DLC

Mario Kart 8 Deluxe è uno di quei titoli che, a partire dal suo arrivo nel novembre del 2020, ha saputo arrivare subito in prima posizione sia nel cuore degli appassionati del brand che nelle classifiche diventando il titolo più venduto del brand con il record di quasi 40 milioni di copie acquistate in tutto il mondo. Ma perché limitarsi quando si può aggiungere molto di più? Vediamolo assieme!

Mario Kart 8 Deluxe: largo al Booster Course Pass

La saga di corse del nostro caro idraulico e amici al seguito, partita negli anni Novanta con il primo titolo per SNES, oggi si arricchisce di più tracciati che rimandano ai capitoli usciti per Nintendo 64, Wii, GameCube, Game Boy Advance, 3DS e persino Tour per i dispositivi Android.

Il cosiddetto Booster Course Pass di Mario Kart 8 Deluxe, nello specifico, porterà ben 48 piste nuove e si dividerà in sei appuntamenti scaricabili a partire dal 18 marzo per un costo di circa 25 dollari. Tale DLC sarà poi incluso nell’Expansion Pack di Nintendo Switch Online senza ulteriori costi aggiuntivi.

Qui sotto vi riportiamo le piste scaricabili a partire da marzo:

Paris Promenade (Tour)

(Tour) Toad Circuit (3DS)

(3DS) Choco Mountain (N64)

(N64) Coconut Mall (Wii)

(Wii) Tokyo Blur (Tour)

(Tour) Shroom Ridge (3DS)

(3DS) Sky Garden (GBA)

(GBA) Ninja Hideaway (Tour)

Ma le sorprese non finiscono qui perché, Serkan Toto di Kantan Games, ha ipotizzato che il nono capitolo potrebbe uscire entro il 2022 dato che il titolo è in fase di sviluppo attivo.

