Nintendo Direct, data di uscita per Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Durante il Nintendo Direct tenuto nella serata di ieri è stata ufficialmente svelata la data di uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp

Nonostante l’abbondanza di annunci che hanno caratterizzato il Nintendo Direct tenuto nella serata di ieri, non sono certo mancate le soprese. Una di queste ha riguardato i fan della celebre saga di Advance Wars, che si sono visti finalmente confermare la data di uscita di Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp, la raccolta dei due titoli visti su Game Boy Advance. Previsti inizialmente per lo scorso Dicembre, i due giochi erano stati rinviati ad una generica Primavera 2022.

Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp ha finalmente una data di uscita

Nel corso dell’evento streaming tenuto da Nintendo, la compagnia ha confermato il nuovo giorno di lancio per l’accoppiata di remake, che saranno disponibili per tutti gli utenti Nintendo Switch a partire dal prossimo mese di Aprile, e più precisamente il giorno 8 del mese in questione. Oltre ad un comparto grafico migliorato, questa riproposizione dei due classici portatili comprenderà anche nuove caratteristiche, come l’avanzamento veloce ed il reset dei turni, modalità di gioco inedite, un comparto multiplayer online, la possibilità di creare e condividere mappe e molto altro ancora.

Tutte queste feature relative ad Advance Wars 1+2: Re-Boot Camp sono accennate all’interno del trailer che trovate subito qua in alto, e siamo sicuri che i fan della serie troveranno di che divertirsi. In attesa della tanto sospirata data di uscita, vi invitiamo a rimanere in compagnia con noi di tuttoteK, per essere sempre informati in merito a tutte le novità legate al mondo dei videogiochi.

