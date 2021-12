Little Devil Inside: svelato possibile periodo d’uscita

Sembra che il periodo d’uscita di Little Devil Inside sia trapelato attraverso un post pubblicato sui social dall’account ufficiale di PlayStation

Apparso per la prima volta durante l’evento di PlayStation 5, Little Devil Inside si è presentato come un gioco indie davvero intrigante, che ha colto lo sguardo di un gran numero di giocatori. Nato inizialmente attraverso un progetto Kickstarter nel 2016, gli sviluppatori sud-coreani di Neostream Interactive si sono poi trovati con il supporto di una compagnia dal calibro di Sony per poter finalmente dar vita al loro gioco. Il titolo ha poi fatto la sua riapparizione in diverse occasioni, il più recente avvenuto nello Showcase PlayStation di fine ottobre. Ma nel caso volessimo sapere quand’è che si avrà modo di poter finalmente giocare Little Devil Inside, possiamo affidarci ad una possibile finestra d’uscita, svelata attraverso un video in un post su Instagram da parte di PlayStation.

Il teaser con la data d’uscita di Little Devil Inside

Le opere mostrate all’interno del video pubblicato da PlayStation sono alcuni giochi indie previsti per i prossimi mesi, e viene presentata una finestra di lancio per ognuno di essi. Mentre Five Nights at Freddy’s: Security Breach è stato lanciato proprio in questi giorni, si attende ancora Sifu per la primavera 2022 (che è stato anticipato di qualche giorno rispetto alla data inizialmente prevista). Per ultimo viene poi intravisto anche Little Devil Inside, che mostra una possibile data d’uscita nel periodo invernale del 2022. Pare dunque che i giocatori dovranno aspettare ancora un annetto prima di poter avere in mano il titolo; ad ogni modo, nel frattempo ci si potrà sicuramente distrarre con le numerose uscite che avranno luogo all’inizio del 2022.

Ecco una piccola introduzione al gioco, nel caso non abbiate ancora avuto occasione di approfondire le tematiche di Little Devil Inside: il titolo è ambientato in un’era simil-vittoriana nel pieno periodo dell’industrializzazione, popolata da personaggi medievali, creature soprannaturali e misteriosi mostri. Il protagonista Billy, un mercenario dall’animo nobile, è stato ingaggiato da un professore universitario per assisterlo nelle sue ricerche su bizzarri eventi e fenomeni paranormali. Oltre a questa setting decisamente caratteristica, ciò che ha catturato l’attenzione dei giocatori è sicuramente lo stile artistico alla Tim Burton e il gameplay dalla prospettiva che si altera costantemente.

Continuate a seguirci sul nostro sito tuttoteK per non perdervi ulteriori aggiornamenti e notizie videoludiche. Inoltre, nel caso vogliate trovare dei videogiochi a prezzi scontati, vi suggeriamo di dare un’occhiata allo store di Instant Gaming.