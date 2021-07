Nintendo ha riferito oggi che il Dock di Switch OLED potrà essere acquistato anche separatamente, c’è però una precisazione da fare

Nintendo ha tirato fuori ieri dal proverbiale cilindro il modello OLED di Nintendo Switch, e sebbene molti giocatori sono rimasti delusi dalla mancanza di funzionalità 4K e DLSS dopo che diverse voci di corridoio avevano suggerito che la nuova variante Switch avrebbe effettivamente vantato tali caratteristiche, l’imminente revisione della console ibrida della casa di Kyoto ha ancora un bel po’ di novità in serbo per i fan che la aspettano con impazienza. Alcuni di questi cambiamenti si possono trovare anche nel Dock di Nintendo Switch OLED, che, oltre ad avere un design leggermente modificato, ora ha anche una porta ethernet e sarà acquistabile anche separatamente. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Nintendo Switch OLED: il Dock può essere acquistato separatamente ma solo sullo store di Nintendo

Ebbene sì, i giocatori potranno acquistare il Dock di Nintendo Switch OLED anche separatamente dalla console, quindi coloro che hanno già la versione base di Switch e non vogliono ottenere il nuovo modello possono semplicemente andare avanti e ottenere il nuovo dock per usufruire delle sue nuove funzionalità incluse in quest’ultimo. Nintendo lo ha confermato in una dichiarazione a Digital Trends, sebbene il colosso dell’intrattenimento videoludico ha anche riferito che il dock può essere acquistato solo separatamente dal sito Web di Nintendo, non al dettaglio e non sui siti Web dei rivenditori online. Non ci sono ancora informazioni su quanto costerà il Dock singolo quindi non ci resta che aspettare che lo store della grande “N” venga aggiornato.

“Il dock bianco e il dock nero saranno venduti separatamente (nessun cavo HDMI e nessun adattatore AC saranno inclusi nel pacchetto) sul negozio online Nintendo. Il Dock non sarà venduto al dettaglio”, ha detto un rappresentante Nintendo. Il modello OLED di Nintendo Switch verrà lanciato l’8 ottobre, lo stesso giorno dell’uscita di Metroid Dread. Nintendo ha anche confermato che il modello non ha più RAM o una nuova CPU, insomma, le uniche modifiche riguardano il display, lo stand di supporto e il Dock stesso.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.