Il Gruppo LEGO ha rivelato il nuovo set Ideas Mamma ho perso l’aereo, una riproduzione incredibilmente dettagliata di casa McCallister dell’amatissimo film “Mamma ho perso l’aereo”

Per la prima volta in versione mattoncini, il set LEGO Ideas Mamma ho perso l’aereo è basato su un progetto presentato sulla piattaforma LEGO Ideas dal 28enne ucraino Alex Storozhuk. Con i suoi impressionanti 3.955 pezzi, questo set è il più grande mai creato da un concept LEGO Ideas.

Il set LEGO Ideas Mamma ho perso l’aereo è immediatamente riconoscibile, grazie alla grande casa della famiglia McCallister catturata in maniera perfetta e ai ricchi dettagli che raccontano le imprese delle vacanze di Kevin. Non solo l’esterno: il layout interno è fedele al film e comprende il piano terra e il primo piano, la cucina, il seminterrato e la soffitta. Un nuovo meccanismo di apertura apre la casa per un divertimento completo: le pareti si separano al centro per aprirsi lateralmente e rivelare completamente la zona indoor, mentre il tetto si apre anche verso l’alto. Inoltre, il set è completo dei personaggi principali del film in forma di Minifigure LEGO, tra cui: Kevin, i ladri Harry e Marv, il vecchio Marley e la mamma di Kevin, Kate.

LEGO: svelato il nuovo set Ideas Mamma ho perso l’aereo

Ogni stanza è ricca di dettagli del film, come la lozione dopobarba della scena del bagno di “The Scream”, la tarantola di Buzz, il furgone dei rapinatori, i barattoli di vernice usati per farli cadere e la casa sull’albero con la zipline. Altre caratteristiche includono il camino, l’albero di Natale, un treno giocattolo, l’orologio del nonno, il tavolo da pranzo e il giradischi.

Con il periodo delle feste alle porte, il set LEGO Ideas Mamma ho perso l’aereo è stato pensato per trascorrere le vacanze insieme a casa e offrire un’esperienza di costruzione unica. Suddiviso come fosse un Calendario dell’Avvento con 25 sacchetti di costruzione, è possibile costruire l’iconica casa rispettando la sequenza del film: si inizia con l’incontro con i ladri e il loro furgone per finire con la riunione di Kevin con sua madre, Kate.

Parlando della sua ispirazione per il set, il fan designer LEGO Alex Storozhuk, ha commentato:

Come ogni bambino degli anni ’90, sono cresciuto guardando “Mamma ho perso l’aereo”: un film che occupa un posto molto speciale nel mio cuore. Non riesco nemmeno ad immaginare le vacanze senza! Questa pellicola è molto nostalgica e riesce ogni volta a far riaffiorare quei caldi ricordi d’infanzia.

Prendere il disegno originale di Alex e creare il set finale è stato il lavoro di Antica Bracanov, LEGO Designer. Parlando del progetto, Antica ha commentato:

Portare in vita la casa di Alex, il set Mamma ho perso l’aereo, è stato molto divertente. Aveva pensato ad ogni aspetto, dalla disposizione delle stanze all’uso del colore e naturalmente ai dettagli del film per renderla immediatamente riconoscibile. Seguendo le scene del film, abbiamo voluto rendere l’esperienza il più coinvolgente possibile per i fan LEGO e di “Mamma ho perso l’aereo”. La costruzione, passo dopo passo, rievoca la trama e, la possibilità di aprire il set e vedere all’interno, è perfetta per trascorrere giocosamente il tempo durante questa stagione di festa… basta aggiungere uno sfondo natalizio e mettere play su un certo film di Natale!

Prezzo e disponibilità

Il set LEGO Ideas Mamma ho perso l’aereo è disponibile nei LEGO Store e sul sito ufficiale dal 1° novembre 2021, mentre dal 1° febbraio 2022 sarà disponibile nei Toys Center, Global Ingross e SME al prezzo al dettaglio consigliato di €249,99.

