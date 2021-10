Gillette Bomber Cup: al via la quinta edizione

Grandi novità in vista per la quinta edizione della Gillette Bomber Cup. Scopriamo i dettagli in questa news

La quinta edizione della Gillette Bomber Cup comincerà ufficialmente martedì 26 Ottobre. La competizione indetta dal famoso marchio Gillette vedrà sfidarsi apertamente le migliori squadre italiane di Fortnite. Il popolare titolo Battle Royale online, che di recente si è aggiornato alla stagione 8, sarà protagonista così di un campionato tutto italiano, nel quale i giocatori si scontreranno in sfide sempre più avvincenti per aggiudicarsi l’ambito titolo finale di BOMBER.

Quinta edizione del Gillette Bomber Cup, ecco tutte le novità

Sono tante le novità di questa quinta edizione del Gillette Bomber Cup, a cominciare dai due nuovi ambassador: il pro-player di Fortnite, Piz, ed il celebre streamer di Twitch Italia, Xiuder. I due ci accompagneranno nell’arco delle tre settimane di durata della competizione, nelle quali i giocatori dovranno sfoggiare tutte le loro migliori capacità per ottenere lo score più alto nei campi di battaglia virtuali di Fortnite. Il torneo culminerà poi nella giornata del 13 Novembre, con la presenza alla Milano Games Week, evento dell’anno per tutti gli appassionati di videogiochi.

A partire dal 22 Ottobre, sulla piattaforma Twitch, è disponibile la prima sigla ufficiale del torneo, la quale trasmette fin da subito il lei motiv alla base di questa nuova edizione, ovvero Bomber (“sbarbati”) vs King (“barbuti”). Tale concetto rappresenta il duplice volto di Gillette (incarnato alla perfezione dagli stessi Piz e Xiuder), ed avrà un suo spazio anche all’interno di una nuova mappa creativa Fortnite, la quale sarà disponibile per tutti coloro che hanno voglia di mettersi alla prova in un percorso alla scoperta della propria vera natura: Bomber o King?

E voi cosa ne pensate? Seguirete questa competizione? Fatecelo sapere nei commenti e rimanete sintonizzati su tuttoteK per tutte le news in merito. Per acquistare videogame a prezzo scontato, vi consigliamo di dare un’occhiata al catalogo di Instant Gaming.