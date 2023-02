Corsair: annunciata una vasta serie di Upgrade!

Corsair oggi ha annunciato la commercializzazione di una vasta serie di upgrade dedicata a molti dei suoi componenti più rinomati. Ecco quali

Corsair ha ufficialmente annunciato la commercializzazione una vasta serie di upgrade, resa possibile grazie alle nuove ventole ad alte prestazioni AF RGB ELITE, alle nuove versioni dei dissipatori a liquido delle serie iCUE ELITE CAPELLIX XT, ELITE LCD XT e RGB ELITE, oltre ai nuovi case 4000D RGB AIRFLOW e 5000D RGB AIRFLOW, annuncia un importante aggiornamento estetico e prestazioni migliorate in lancio coordinato su larga scala per supportare tutti gli appassionati nella costruzione del loro nuovo PC ad alte prestazioni o nell’upgrade del proprio sistema per l’anno a venire.

Corsair: annunciate una vasta serie di Upgrade!

Ha ricevuto particolare attenzione la gamma di ventole PWM AF RGB ELITE che spetta di diritto il primo posto come ventola RGB più performante della lineup CORSAIR ed abbina inoltre l’incredibile flusso d’aria garantito dalla serie AF ELITE ad otto LED luminosi regolabili singolarmente.

La tecnologia AirGuide di CORSAIR è in grado di concentrare il flusso d’aria in un cono e direzionarlo verso i componenti più caldi, mentre le ventole raggiungono incredibili velocità di rotazione fino a 2.100 giri/min per la versione da 120 mm e fino a 1.700 giri/min per quella da 140 mm. Inoltre, i cuscinetti fluidodinamici assicurano un funzionamento a bassa rumorosità e supportano la modalità Zero RPM a carichi ridotti, per eliminare del tutto il suono proveniente dalle ventole.

La ventola AF RGB ELITE è disponibile in kit multipli che includono il controller iCUE Lighting Node CORE oppure in confezioni da singole.

Per quanto riguarda invece i dissipatori, in particolare la serie AIO; iCUE ELITE CAPELLIX XT ed ELITE LCD XT integrano le nuove ventole AF RGB ELITE ed anche la pasta termica preapplicata CORSAIR XTM70, per offrire prestazioni estreme ed una potenza di raffreddamento migliorata, ideale per gli standard operativi richiesti dai processori Intel Core di 13° generazione e AMD Ryzen 7000 Series.

La serie ELITE CAPELLIX XT vanta inoltre un nuovo design, grazie ai 33 LED CAPELLIX ultraluminosi posizionati sulla testata della pompa, mentre la serie ELITE LCD XT è equipaggiata con lo straordinario schermo LCD IPS da 2,1” che consente di riprodurre qualsiasi cosa: dalle informazioni di sistema in tempo reale alle tue GIF o immagini preferite. Disponibili in un’ampia gamma con radiatori da 240 mm a 420 mm, tutti i nuovi dissipatori sono dotati di tubi con lunghezza maggiorata per agevolarne l’installazione e sono perfetti per tutti i sistemi moderni.

I nuovi sistemi di raffreddamento All-in-One H60x e H100x RGB ELITE garantiscono invece ottime performance di raffreddamento ed includono, a seconda del modello, una o due ventole SP120 RGB ELITE AirGuide. Ideali per gli assemblatori alle prime armi, questi dissipatori sono compatibili anche con i più recenti socket AMD ed Intel e consentono di controllare facilmente l’illuminazione mediante un cavo ARGB da 5 V collegabile alla scheda madre. Il risultato? Rapidità e semplicità di installazione e funzionamento.

I dissipatori H60x e H100x RGB ELITE sono compatibili, inoltre, con il software CORSAIR iCUE se collegati ad un controller CORSAIR iCUE (venduto separatamente), così da consentire a tutti gli appassionati, anche in un secondo momento, di incorporare la gestione dei dissipatori all’interno della suite software iCUE.

Infine, anche i modelli 4000D RGB AIRFLOW e 5000D RGB AIRFLOW vengono aggiornati con due versioni pensate per essere la base di ogni nuova configurazione RGB. Il recente successo delle serie AIRFLOW è legato all’elevato flusso d’aria garantito alle componenti interne, grazie all’utilizzo di un pannello anteriore traforato in acciaio.

La novità per questi due nuovi modelli è l’aggiunta di tre ventole AF120 RGB ELITE e di un controller iCUE Lighting Node PRO, così da offrire fin da subito le basi per una configurazione RGB. Alla copertura dell’alimentatore sono stati inoltre aggiunte le predisposizioni per due attacchi ventola da 120 mm, per assicurare eventualmente un ulteriore flusso d’aria dedicato alla scheda video. I case 4000D RGB AIRFLOW e 5000D RGB AIRFLOW sono disponibili nelle varianti cromatiche Black o True White, novità assoluta quest’ultima che presenta un telaio completamente bianco con finiture bianche.

Disponibilità di mercato

I modelli AF120 RGB ELITE, AF140 RGB ELITE, iCUE ELITE CAPELLIX XT, iCUE ELITE LCD XT, H60x RGB ELITE e H100x RGB ELITE sono coperti da una garanzia di cinque anni e sono supportati dall’assistenza clienti globale e dalla rete di supporto tecnico CORSAIR. I case CORSAIR 4000D RGB AIRFLOW e 5000D RGB AIRFLOW sono coperti da una garanzia di due anni.

