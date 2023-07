Insomniac Games: il team è al lavoro su un altro nuovo gioco AAA

Un altro nuovo gioco AAA è in sviluppo per Insomniac Games. Scopriamo di cosa si tratta e tutti i dettagli in questa news dedicata

Con Marvel’s Spider-Man 2 e Marvel’s Wolverine, Insomniac Games ha già in sviluppo due giochi molto importanti, ma sembra che lo studio – che è già stato uno dei team più prolifici di Sony negli ultimi anni – abbia in cantiere un altro progetto importante che non è ancora stato annunciato, si tratta di un altro nuovo gioco AAA. Questo è quanto emerge da un filmato di un seminario della Full Sail University tenutosi lo scorso anno, recentemente emerso e condiviso online (tramite @Dream_WaIker su Twitter), in cui Erin Eberhardt di Insomniac ha confermato di essere al lavoro come Project Director su un gioco non ancora annunciato dello studio. Sebbene la Eberhardt non sia stata in grado di fornire dettagli sul progetto, ha menzionato che si tratterà sicuramente di un gioco tripla A. Ecco il video ripreso dal canale Twitter menzionato:

👀 Insomniac Games can't stop!🔥 They've been working on another unannounced AAA!

Aside from Marvel's Spider-Man 2 & Wolverine PS5

Unmatched output! Formerly at Activision Blizzard, the Project Director also praises Sony 's culture💙#PlayStation #Xbox #SpiderMan2PS5 #Venom pic.twitter.com/xhap58Ixti — Dream Walker (@Dream_WaIker) July 23, 2023

Insomniac Games: nuovo gioco e nuovi progetti in arrivo!

È probabile che il progetto di cui si parla sia il titolo multigiocatore non ancora annunciato di Insomniac, per il quale la stessa azienda californiana ha avviato una campagna di reclutamento già nel 2021. Quale possa essere il gioco non è dato saperlo, anche se, avendo avuto Insomniac molta esperienza nello sviluppo di titoli multiplayer nel corso degli anni, da Resistance a Ratchet and Clank, le aspettative rimangono sicuramente molto alte. Alcuni rapporti precedenti hanno indicato che il progetto multiplayer potrebbe essere un altro gioco Marvel, anche se in alcuni annunci di lavoro lo studio ha fatto riferimento a una nuova IP. Non ci resta che attendere ulteriori novità e aggiornamenti in merito; voi siete curiosi di sapere di che cosa si tratta? Siete dei fan dei titoli targati Insomniac Games? Fatecelo sapere con un commento nell’apposita sezione!

