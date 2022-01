Horizon Forbidden West: la durata è pari a quella del predecessore

Le possibilità di fare alba sono pari allo zero spaccato: la durata di Horizon Forbidden West non intende superare quella del predecessore

Il dibattito sulla durata dei videogiochi non accenna a spegnersi, e a riaccenderlo ora provvede Horizon Forbidden West. Comprensibilmente, da un lato la community videoludica vuole vedere “la ciccia” per giustificare prezzi sui sessanta-settanta euro a gioco, e dall’altro l’idea di dover dedicare decine di ore a un titolo mette sempre più soggezione. L’equilibrio del sequel di Zero Dawn sembra stare nel mezzo, stando a quanto è emerso recentemente nelle ultime dichiarazioni ufficiali. Nemmeno chi prevede sessioni di gioco lunghe, insomma, ne avrà per troppo tempo.

Una durata modesta per un gioco ambizioso: le ore moderate di Horizon Forbidden West

In un’intervista con la stampa di settore estera, il direttore di Horizon Forbidden West ha parlato di una durata pari a quella del predecessore. In altre parole, Mathijs De Jonge ha confermato che potremo aspettarci un’esperienza sulle trenta ore circa, in base a quanti contenuti opzionali andremo a toccare. Naturalmente, questo significa anche che tutto è relativo: De Jonge non ha tardato a specificare che raggiungere il 100% (pardon, platinare, trattandosi di un’esclusiva Sony) richiederà più tempo di quanto se ne è dedicato al capitolo precedente. In altre parole, dunque, “sì, ma non troppo”.

Ora che il gioco è in dirittura d’arrivo, Guerrilla Games e Sony hanno cavalcato l’onda dell’hype. Abbiamo nuovi trailer come quello qui sopra, dettagli sul gameplay, schermate e molto altro. Il nuovo capitolo in quella che promette di essere, o che almeno ci auguriamo diventi, la saga di Aloy ci dà appuntamento al 18 febbraio su PS5 e su PS4. Quindi, chi non vede l’ora di tuffarsi nell’ovest proibito non dovrà attendere molto; ad ogni modo, chi non vede l’ora di giocarlo tutto d’un fiato avrà modo di divorarlo, a prescindere dalle sfide che ci attendono in questo entusiasmante seguito.

