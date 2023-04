Indie World: recap di tutti gli annunci di aprile 2023

Aspettando Silksong come Godot: ecco tutti gli annunci dell’ultimo Indie World, riempiendo il mese di aprile 2023 con venti minuti di hype

A ventiquattro ore dal suo annuncio, l’Indie World è arrivato con venti minuti di annunci per la sfera indipendente su Nintendo Switch: li abbiamo condensati tutti qui per fare il punto sulla situazione di fine aprile 2023. E se seguite i nostri recap da qualche tempo a questa parte, sapete già a grandi linee cosa aspettarvi: tanti annunci, altrettanti trailer e, perché no, magari una bomba finale. Avrà fatto “fetecchia”? Sarà l’ordigno che tutti ci aspettiamo? Scopritelo insieme a noi… seguendo, se non avete visto l’intera presentazione e non volete spoiler, l’evento integrale qui sotto, con i vari giochi di parole orrendi che ne derivano da parte di Amber ed Andrew. Perché i “Nindies” non ne fanno mai a meno…

Mineko’s Night Market – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Come avrete intuito dal nostro sottotitolo in cima, esistono alcuni annunci che tutti si aspettano, ma la diretta di aprile 2023 ha deciso di aprirsi con Mineko’s Night Market. Nell’ambientazione dalla indubbia influenza orientale del gioco, la divinità felina Nikko dona da sempre fertilità ai campi alle pendici del Monte Fugu. I contadini locali cacciarono Nikko, perdendo fede nella creatura sebbene qualcuno ancora ci creda. Si continua a tirare a campare, tra magia e vita bucolica. L’avventura si svolge tra i campi da gestire e l’isola da esplorare, enigmi “zeldiani” compresi. Esce il 26 settembre.

My Time at Sandrock – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Proseguendo, la presentazione è andata avanti come un treno (dell’hype) con My Time at Sandrock. Questo seguito della serie My Time (comprensiva, per fare un esempio, del recente My Time at Portia) presenta una trama più profonda rispetto ai predecessori, nonché un gameplay più ricco. Gli sviluppatori hanno visitato il deserto del Gobi durante la lavorazione del titolo e i risultati si vedono nel look del villaggio post-apocalittico da ricostruire. Per il resto, quest’avventura con elementi da gioco di ruolo e di simulazione segue tutti i crismi del filone ibrido: molti comprimari, missioni secondarie, sezioni agricole e combattimenti. Estate 2023.

PlateUp! – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Il terzo annuncio riguarda invece un altro titolo, PlateUp! (sì, punto esclamativo compreso). Dopo aver tirato in ballo un’altra recensione, tanto vale rifarci a quanto già visto in Overcooked!… più o meno. In questo “gestionale culinario roguelite” dovremo cucinare i piatti, servirli, aggiornare il nostro menù e anche automatizzare il processo. Yogscast Games (team di sviluppo affiliato al gruppo di streamer) ci offre un’esperienza con multiplayer locale e online per il co-op, mentre cercheremo di espandere volta per volta la nostra cucina con i vari nastri trasportatori e gestire, così, quanta più clientela possibile. Ottobre 2023.

Quilts and Cats of Calico – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Conoscete i gatti di razza calico? Si tratta della stirpe felina tricolore composta quasi del tutto da sole femmine… esatto, un po’ come le Gerudo. Il gioco nasce dalla passione per i gatti e per i giochi da tavolo, e (poco sorprendentemente) adatta il gioco da tavolo Calico. Lo scopo del gioco, in Quilts and Cats of Calico, è quello di tessere una coperta tutti assieme, con caselle esagonali che ci ricordano vagamente gli intrighi di Carcassonne. Trovate lo stile giusto per accontentare i vostri mici amici, e già che ci siete personalizzateli a piacimento. Ci attendono partite personalizzate con avversari casuali quando il gioco uscirà questo autunno.

Rift of the Necrodancer – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Dopo l’arrivo di Cadence of Hyrule, era palese che Brace Yourself Games fosse destinata a grandi cose. Il loro nuovo esperimento musicale è la nuova storia che ci attende in Rift of the Necrodancer, uno spinoff di Crypt of the Necrodancer in cui i combattimenti si svolgono “a corsie” in modo non dissimile da Guitar Hero (o da Kingdom Hearts: Melody of Memory, ci sovverrebbe di dire). Ogni tanto alcuni boss vanno stesi con più colpi, altre volte ce la vedremo con minigiochi musicali nello stile delirante di Rhythm Paradise. Non abbiamo una data precisa, ma sappiamo che il day one è previsto entro l’anno.

DLC – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

I giochi già disponibili riceveranno tutti dei contenuti scaricabili. L’unico per cui dovremo pagare qualcosa è A Little to the Left: Cupboards and Drawers, che includerà scompartimenti segreti ed illustrazioni inedite in ogni nuovo cassetto del puzzle game. Giugno 2023. Proseguendo abbiamo Shovel Knight: Pocket Dungeons, la cui espansione gratuita Puzzler’s Pack ci permetterà di esplorare Castle Quandary con i benefici nel gameplay dei nuovi cappelli di Mr. Hat. Primavera 2023. Infine, Cult of the Lamb riceverà nuovi contenuti, nuove missioni, modalità permadeath, modalità gauntlet e boss rush con l’aggiornamento Relics of the Old Faith, previsto lunedì prossimo (24 aprile).

Animal Well – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Il sardonico youtuber americano Videogamedunkey (che consigliamo agli anglofoni di seguire, ndr) ha partecipato alla lavorazione di Animal Well, un metroidvania minimalista che promette faville. Il gioco aderisce candidamente a tutte le convenzioni del genere: nello specifico, dovremo esplorarne i vari labirinti in pixel art mentre un filtro da tubo catodico arricchisce l’essenza retrò dell’esperienza. Naturalmente non mancano le variazioni sul tema, come ad esempio la possibilità di avere qualche piccolo alleato mentre esploriamo le profondità più oscure del mondo di gioco. Di oscuro c’è anche il periodo di uscita: niente più di un generico “inverno 2023”.

Crime O’ Clock – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Avete presente i nostri discorsi sulla timeline di Zelda? Ecco, ora immaginate di usare l’approccio opposto ai viaggi nel tempo: nessuna scissione delle linee temporali, solo azione e reazione. Ed è su questo principio che si basa Crime O’ Clock, un “puzzle game di esplorazione” dove il nostro scopo è quello di risolvere oltre 40 casi viaggiando tra tempo e spazio in una mappa minimalista nel suo schema cromatico, ma molto incline al cambiamento continuo. Vedremo come si trasformano sia il protagonista che il mondo di gioco di cui fa parte, quando il gioco sarà da noi il 30 di giugno.

Teslagrad Remastered e Teslagrad 2 – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Immaginate se, di colpo, uscisse un sequel per una delle perle indie più amate degli ultimi anni. Ed è così che Nintendo ci fa la prima grande sorpresa della diretta con l’annuncio inatteso di Teslagrad 2, pregno di folclore ed ambientazioni scandinave tanto quanto il predecessore. Che, a proposito, torna con il nome autoesplicativo di Teslagrad Remastered. Lo scopo è sempre quello: usare i nostri poteri elettromagnetici per risolvere gli enigmi, accompagnati dalla musica nordica in un level design altrimenti improntato sul platforming. Cosa manca per definire questo un fulmine a ciel sereno? Che ne dite del fatto che entrambi sono già disponibili con tanto di bundle?

Shadows over Loathing – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

Non contenti del loro delirio monocromatico, i creatori di West of Loathing ci promettono in questo sequel “gangster, mostri, misteri, Flapper, criminali, uomini pesce, tontoloni, goblin e complotti governativi”. Questa è la “lista della spesa” del trailer di Shadows over Loathing, un gioco di ruolo pieno di comicità, stick figure e ruoli differenti. Potremmo giocare nei panni di un “agente jazz”, o godere delle doti esoteriche del… “mago del formaggio”. Sia come sia, abbiamo il secondo shadow drop della giornata: la versione scaricabile è già disponibile da oggi, mentre per il formato fisico dovremo aspettare l’autunno.

Blasphemous 2 – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

I fan dei metroidvania e dei soulslike possono tornare a battersi il cinque a vicenda (e vedere, poi, se citare Germano Mosconi nel farlo). Con queste premesse non potremmo far altro che parlare dell’imprevedibile Blasphemous 2, sequel dell’omonimo predecessore (e dagli stessi creatori, tra le altre cose, di The Last Door). Il Penitente è tornato, pronto ad affrontare la maledizione chiamata “Miracolo” nello stesso mondo in pixel art. I pavidi siano pronti al tasso di sfida: Amber ed Andrew hanno usato il termine “brutale platformer d’azione” e, armati di incensiere da guerra ed altre amenità pseudo-cristiane, dovremo farvi fronte. Estate 2023.

Oxenfree II: Lost Signals – Indie World: Tutti gli annunci di aprile 2023

“Bada-bada-boom”. C’è da stupirsi se, con il team di sviluppo Night School Studio alle dirette dipendenze di Netflix, citiamo Stranger Things? In realtà no, visto che Oxenfree II: Lost Signals mantiene la stessa atmosfera da “indagine adolescenziale nel mondo del paranormale” tipica dei film anni ottanta. In quest’avventura dovremo fare attenzione a una misteriosa nuova setta, in grado di aprire portali interdimensionali. Naturalmente ci sono anche i molti misteri di Camena sui quali indagare. Non è un mistero, però, la data di uscita del titolo: 12 luglio, con la possibilità di preordinare il gioco già da ora.

Carrellata finale

Già, niente bomba finale stavolta. Il che è di suo una sorpresa conclusiva, ma… non fa nulla. Vediamo subito chi fa da fanalino di coda. Paper Trail esce ad agosto, e nel gioco manipoleremo le immagini dell’apparente libro animato per risolvere gli enigmi giocando con la prospettiva. Little Kitty, Big City ci attende nel 2024 e si preannuncia già come l’equivalente nindie di Stray. Chants of Sennaar esce il 5 settembre e ci vedrà esplorare un mondo dalle scritture incomprensibili sulla falsariga di Tunic. Brotato esce quest’anno e promette tanta azione da twin-stick shooter con una punta di animazione stile Newgrounds. I puzzle di Escape Academy: The Complete Edition ci daranno un bel mal di testa quest’autunno. A seguire, Five Nights at Freddy’s: Security Breach ci mette ancora contro gli animatronici che non vogliono saperne di morire oggi stesso. Infine, Bomb Rush Cyberfunk cerca di rispondere ad Hi-Fi Rush nello stile il 18 agosto.

