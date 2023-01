Hogwarts Legacy: stando ad un rumor, il gioco dura circa 35 ore

Il Cappello Parlante ha cantato: i primi rumor sulla durata di Hogwarts Legacy sono in circolazione, secondo alcuni Babbani le ore sono 35

Quando non è impegnato a non incorrere nelle ire di chi ha sofferto di disforia di genere, Hogwarts Legacy cerca di far parlare di sé in qualità di titolo tra i maggiori portatori di hype del 2023: e un rumor potrebbe rispondere alle domande sulla sua durata, “fissate” sulle 35 ore. Ormai manca poco meno di un mese al day one. Pertanto, i leak possono capitare, come quello dell’artbook ufficiale che ha suggerito diversi dettagli. Sappiamo dunque qualcosina in più su storia e gameplay del gioco di ruolo open world, ma anche quanto tempo dovremo trattenerci tra le mura fortificate della Scuola di Magia e Stregoneria.

Harry Potter e l’Ordine su Wish: sarà vero il rumor delle 35 ore per Hogwarts Legacy?

Il sunto del leak è reperibile su Reddit, ma in linea di massima gli aspiranti stregoni possono aspettarsi 35 ore di “studio” in Hogwarts Legacy. Naturalmente, la distinzione di rito non manca neanche in questo caso: si parla di trentacinque orette per chi cerca di dipanare solo la storia principale. Per tutti i Malandrini intenti ad esplorare ogni angolo della relativa Mappa, le quest secondarie intendono mettere a dura prova i loro Giratempo. Si tratta infatti di non meno del doppio, portando così il conteggio a una sostanziosa settantina. Non male, per un ritrovo della balbettante bambocciona banda di babbuini.

Naturalmente si tratta sempre di un titolo open world. L’hype viene prevalentemente da questo, e dalle aspettative di vedere non poco contenuto, tra principale ed opzionale. Se il leak visibile qui sopra è attendibile, non c’è davvero di che lamentarsi. Il gioco è previsto sulle piattaforme “più importanti”, ovvero PS5, Xbox Series X, Xbox Series S e PC, il 10 febbraio. Per le console “last-gen” (virgolette d’obbligo), cioè Xbox One e PS4, l’attesa si protrarrà più a lungo, fino al 4 aprile. Come fanalino di coda abbiamo Nintendo Switch, per il quale non se ne parla prima del 25 luglio. Ma, si sa, anche Harry in persona ha dovuto attendere la lettera….

Ora sta a voi dirci la vostra: cosa vi “Expectate” dal gioco? Puntate le bacchette verso la sezione commenti qui sotto, e come sempre non dimenticate di restare su tuttoteK per tutte le notizie più importanti per i gamer e non solo. Per i vostri bisogni puramente videoludici, potete invece trovare i migliori sconti in formato digitale su Instant Gaming.