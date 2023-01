FUJIFILM: la nuova pellicola Instax mini per San Valentino

FUJIFILM presenta Instax Heart Sketch una pellicola per il formato mini, perfetta per celebrare San Valentino e altri eventi speciali

La nuova pellicola in formato mini Instax Heart Sketch racchiude in sé tutta l’essenza Instax, ovvero divertimento, spensieratezza e creatività, per catturare, condividere e regalare momenti memorabili.

Ogni confezione di HEART SKETCH contiene dieci pellicole ognuna diversa con motivi a cuore di varie dimensioni e tipologia in uno stile disegnato a mano. Questo nuovo prodotto sarà disponibile sul mercato in vista della giornata di San Valentino, come idea di regalo o ricordo per celebrare l’amore e l’amicizia, ma è anche perfetto per altre occasioni speciali.

FUJIFILM: la nuova pellicola Instax formato mini per celebrare San Valentino

La pellicola mini-formato INSTAX è una stampa fotografica istantanea delle dimensioni di una carta di credito, prodotta dalle fotocamere INSTAX e dalle stampanti per smartphone INSTAX, come la fotocamera mini 11 e la stampante mini Link 2. Le pellicole in formato mini sono disponibili non solo nella cornice bianca standard, ma anche in cornici decorate con una varietà di colori e design. Le cornici di tendenza con un’ampia varietà di motivi sono utilizzate da molti fan di INSTAX, in particolare da coloro che vogliono essere ancora più creativi con le loro stampe INSTAX.

Questo tipo di pellicola molto creativa si adatta perfettamente alla nuova stampante mini Link 2 e alle sue modalità creative come la possibilità di inserire le scritte luminose realizzate direttamente con la stampante al momento dello scatto. Un’accoppiata perfetta per i content creator che si rivolgono al pubblico dei social, ma anche per creare un gadget da regalare che sia unico e molto creativo.

La pellicola INSTAX mini HEART SKETCH è presentata in una confezioneda dieci scatti e sarà disponibile dal 31 gennaio 2023 al prezzo suggerito di 9,99 euro iva inclusa.