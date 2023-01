Corsair TC100 Relaxed: ecco la nuova sedia da gaming presentata dall’azienda

Corsair, azienda leader nel settore gaming, presenta la TC100 Relaxed, sedia da gaming con superficie di seduta ampia e tante novità

Corsair oggi ha presentato l’ultimo modello della sua linea di sedie gaming in continua espansione. Corsair TC100 Relaxed, della nuova linea Relaxed Series, presenta una superficie di seduta più ampia e punti di contatto ergonomici, per offrire un supporto adeguato per un utilizzo quotidiano prolungato. Inoltre, vanta un design moderno ispirato ai sedili delle auto da corsa ed è disponibile con un rivestimento in soffice tessuto oppure in morbida similpelle.

Corsair TC100 Relaxed: le principali novità

La spessa imbottitura della sedia TC100 Relaxed della nota azienda offre un’ampia superficie di seduta mentre la larghezza confortevole di 375 mm ed il supporto ergonomico progettato per adattarsi alla postura garantiscono un elevato livello di comfort. La sedia TC100 Relaxed è inoltre dotata di un meccanismo che ne permette la reclinazione in avanti, per meglio concentrarsi durante le fasi di gioco più concitate, oppure all’indietro per godersi una meritata vittoria. Disponibile con rivestimento in tessuto oppure in similpelle, è dotata di un cuscino lombare rimovibile in gommapiuma ad alta densità e di un cuscino cervicale in memory foam, per aiutarti a mantenere una postura corretta mentre giochi.

Una delle caratteristiche fondamentali della TC100 Relaxed è inoltre l’estrema versatilità, garantita dalla struttura in acciaio con sistema di sollevamento a gas di classe 4, che consente di regolare l’altezza del sedile fino a 100 mm. Inoltre, qualora si volesse adottare una postura più rilassata, lo schienale reclinabile può essere inclinato dai 90º ai 150°, offrendo quindi la massima comodità in qualsiasi posizione. Infine, i braccioli della sedia sono regolabili in altezza e anche lateralmente, per consentire di trovare la posizione ideale per le braccia.

Con un processo di assemblaggio facile e veloce che permette di sedersi in pochi minuti, la TC100 RELAXED è la scelta ideale per tutti gli appassionati in cerca di una sedia comoda ed allo stesso tempo piena di stile.

Disponibilità e prezzi della Corsair TC100 Relaxed

La sedia gaming Corsair TC100 Relaxed è disponibile immediatamente nel negozio online e presso la rete di rivenditori e distributori autorizzati presente in tutto il mondo. Per i prezzi aggiornati della TC100 Relaxed, consulta il sito Web o contatta i rappresentanti vendite.

Voi cosa ne pensate di questa nuova sedia da gaming? Fatelo sapere con un commento qua sotto e continuate a leggere tuttoteK pe rimanere aggiornati sulle ultime novità e non solo.