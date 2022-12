Hogwarts Legacy: un video di gameplay mostra open world, combat system e Stanza delle Necessità

Warner Bros. Games e Avalanche Software hanno reso disponibile un nuovo video di gameplay per Hogwarts Legacy, il gioco action RPG che arriverà il 10 febbraio 2023

Nel nuovo video gameplay di Hogwarts Legacy è possibile dare un’occhiata al mondo al di fuori del castello di Hogwarts viaggiando su una scopa volante e saperne di più sugli scontri nell’Arena di combattimento delle Arti Oscure e sulle personalizzazioni nella Stanza delle Necessità. Scopriamone di più.

Hogwarts Legacy: un video gameplay molto interessante!

Nella prima parte del video il giocatore, uno studente della scuola di magia e stregoneria di Hogwarts nel tardo 1800 monta sulla sua scopa e vola sopra l’open world. Dopo aver sorvolato le Highlands scozzesi, il giocatore atterra per esplorare un villaggio che offre l’opportunità di incontrare diverse streghe e maghi e di partecipare anche a opportunità di ricerca.

Il giocatore monta quindi un Ippogrifo d’Ossidiana (una variante esclusiva per chi preordina il gioco) per attraversare un paesaggio che vede arrivare l’inverno e la terra ricoperta dalla neve. In una seconda parte, più incentrata sul combattimento, il giocatore indossa elementi del guardaroba esclusivo parte del Set cosmetico delle Arti Oscure e attraversa la Foresta Proibita prima di cavalcare un Thestral fino all’Arena di combattimento delle Arti Oscure.

La sezione finale del video mostra la visita del giocatore alla Stanza delle Necessità. L’intero spazio può essere personalizzato e l’architettura può essere modificata mentre il giocatore evoca oggetti nello spazio. Le evocazioni possono essere trovate nella libreria “Tomi e Pergamene” a Hogsmeade oppure ricevute come ricompensa per aver completato attività durante il gioco. È inoltre possibile personalizzare oggetti come vasi per piante e stazioni di produzione della birra.

Nel corso del gioco, il giocatore potrà evocare il telaio, che potrà essere utilizzato per personalizzare e aggiungere proprietà magiche al proprio equipaggiamento. Infine, il giocatore va al Vivario dove vengono curate le bestie e dove sono svelati Graphorn, Niffler, Kneazle e Mooncalf. Accarezzando e nutrendo una bestia il giocatore riceverà gli ingredienti magici necessari per personalizzare e potenziare il proprio equipaggiamento. È disponibile anche una cassa giocattolo per giocare con le bestie e alle bestie possono essere assegnati nomi individuali.

