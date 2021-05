Saints Row The Third Remastered: il titolo arriva su Steam, ecco quando

Saints Row The Third Remastered arriverà a breve su Steam. L’esclusività dell’Epic Games Store sta per volgere al termine

Saints Row: The Third Remastered è stato lanciato quasi un anno fa, offrendo una versione aggiornata e ritoccata del roboante e amato titolo d’azione open world di Volition. Su PC, tuttavia, il gioco è stato lanciato come esclusiva di Epic Games Store e, se stavate aspettando che arrivasse su Steam, beh ci sono proprio buone notizie per voi: ebbene sì pare proprio che Saints Row: The Third Remastered uscirà anche sulla piattaforma in questione. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Saints Row The Third Remastered: il gioco arriverà su Steam il 22 maggio, ancora nessuna notizia per Saints Row 5

È stato confermato tramite l’account Twitter ufficiale della serie che Saints Row: The Third Remaster arriverà presto su Steam. Il titolo verrà lanciato per la piattaforma digitale di Valve il giorno 22 maggio, esattamente un anno dopo il suo rilascio iniziale, il che significa che il periodo di esclusività del gioco per Epic Games Store sta volgendo al termine.

Per quanto riguarda il futuro del franchise, l’editore THQ Nordic ha confermato nel 2019 che Saints Row 5 era in fase di sviluppo presso Volition, ma da allora non ci sono stati molti aggiornamenti sul gioco. Con l’arrivo dell’E3, speriamo di vedere presto qualcosa di concreto, ma in questo momento è poco più che un più desiderio. In ognuna delle grandi vetrine videoludiche degli scorsi mesi parte della community era pronta a giurare che il gioco sarebbe spuntato fuori da un momento all’altro ma per adesso siamo rimasti a bocca asciutta. Vi ricordiamo che Saints Row: The Third Remastered, nel frattempo, è disponibile su PS4, Xbox One e PC.

Vi terremo aggiornati su tutti i futuri sviluppi in merito. Nel frattempo, restate sempre sintonizzati su tuttoteK per tutte le notizie e le curiosità dal mondo del gaming e non solo. Da ultimo, per i codici di download dei videogiochi a prezzi scontati vi invitiamo a dare un’occhiata allo store di Instant-Gaming.com.