PlayStation Network: in arrivo la collaborazione tra Sony e Discord

A sorpresa, in un comunicato ufficiale Sony riferisce di aver avviato una collaborazione per integrare Discord nel PlayStation Network

Sony Interactive Entertainment ha annunciato una partnership Discord per integrare il servizio di comunicazione in questione con PlayStation Network. Il gigante ha effettuato un investimento di minoranza nell’ambito del round di Discord Series H. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

PlayStation Network: il servizio di Sony a breve integrerà Discord, ecco le parole di Jim Ryan

Grosse novità per il colosso americano e nipponico dell’intrattenimento: Sony ha appena annunciato di aver avviato una collaborazione con Discord che porterà all’integrazione del popolarissimo servizio con PlayStation Network. “I nostri team stanno già lavorando duramente per collegare Discord alla vostra esperienza social e di gioco su PlayStation Network”, ha dichiarato Jim Ryan, presidente e CEO di Sony Interactive Entertainment, in un post sul blog di Sony. Lo stesso ha poi aggiunto quanto segue:

Il nostro obiettivo è avvicinare le esperienze di Discord e PlayStation su console e dispositivi mobili a partire dall’inizio del prossimo anno, consentendo ad amici, gruppi e comunità di uscire, divertirsi e comunicare più facilmente mentre giocano insieme. Dalla nostra primissima conversazione con i co-fondatori di [Discord] Jason Citron e Stan Vishnevskiy, sono stato ispirato dal loro amore per i giochi e dalla passione condivisa dei nostri team per aiutare a riunire amici e comunità in modi nuovi. Consentire ai giocatori di creare comunità e godere di esperienze di gioco condivise è al centro di ciò che facciamo, quindi siamo entusiasti di iniziare questo viaggio con uno dei servizi di comunicazione più popolari al mondo.

Maggiori informazioni saranno annunciate nel corso dei prossimi mesi in base a quanto poi dichiarato da Sony stessa. Insomma, per ora non ci è dato sapere molto ma tutto potrebbe cambiare da un momento all’altro. La notizia arriva a sorpresa dopo che nei mesi scorsi erano circolate voci riguardo alla possibile acquisizione di Discord da parte della casa di Redmond, maggiori dettagli al riguardo qui. Oltretutto già è noto che la versione PC dell’attesissimo nuovo capitolo di Halo, Infinite, sfrutterà appieno il servizio di messaggistica in questione.

