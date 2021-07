Halo Infinite: nuovi dettagli sulla Beta multiplayer

Il community director ha fornito nuovi dettagli sulla Beta multiplayer di Halo Infinite, per i dettagli leggete quest’articolo

Halo è un franchise fondamentale per Microsoft. Da quando la prima Xbox è arrivata sul mercato, abbiamo numerosi giochi della saga ad accompagnare le console della casa di Redmond. Nel corso degli anni Bungie ha lavorato al titolo e ha offerto ai fan molto con cui divertirsi fino a quando la software house non ha deciso di “dimettersi”. Concentrandosi sulla loro nuova IP, Destiny, l’IP di Halo è passata allo studio di sviluppo 343 Industries. La maggior parte dei fan potrebbe concordare che il loro ultimo tentativo in questo franchise, Halo 5: Guardians, non ha centrato pienamente il proverbiale il bersaglio, ma ciò non ha smorzato l’aspettativa per il prossimo grande capitolo Halo Infinite e, proposito di Infinite, sembra proprio che la Beta multiplayer sia prossima al rilascio. Vediamo tutti i dettagli al riguardo nelle prossime righe di questo articolo.

Halo Infinite: ancora nessuna data d’uscita per la Beta multiplayer

Inutile negarlo: Halo Infinite non ha avuto certo una storia semplice, tra lo sviluppo travagliato e prolungato e le critiche della community 343 Industries non ha certo avuto vita facile. Alla fine il gioco è stato anche posticipato. Durante l’E3 2021, Microsoft è tornata alla carica con alcuni nuovi dettagli su Halo Infinite e l’hype si è in qualche modo riacceso. Anche se non si sono visti video di gameplay relativi alla campagna, i contenuti evidenziati al momento si basano sul multiplayer e sul fatto che la stessa componente multigiocatore sarebbe stata gratuita. Ciò significa che non sarà necessario possedere una copia di Halo Infinite per giocare online su Xbox One, Xbox Series X/S o PC. Inoltre, prima del lancio del gioco, è stato riferito che sarebbe stata rilasciata una Beta multiplayer per Halo Infinite.

PSA: With each week we're creeping closer and closer to the #HaloInfinite multiplayer technical preview! A key goal is hardening and validating at large scale – help us out, spread the word, opt-in, verify your email, and be ready! 🙏 (1/2)https://t.co/HQByUCTxwf — Brian Jarrard (@ske7ch) July 7, 2021

Non abbiamo ancora una data di uscita, ma il community director di 343 Industries, Brian Jarrard, ha avvisato i fan su Twitter che il team ha ancora in programma un’anteprima del multiplayer. Jarrad ha ribadito che non c’è una data per il rilascio della beta multiplayer, ma lo stesso Jarrad ha riferito che “non ci sarà molto da aspettare”. Inoltre, il community director ha voluto avvisare i fan che se non ancora registrati, dovranno provvedere a creare un account con il programma Halo Insider perché è proprio lì che si riceverà un invito quando sarà il momento di giocare la beta multiplayer.

